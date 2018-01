Ed Sheeran anuncia cuándo se retirará de la música

El cantante y compositor británico ha decidido poner fecha de caducidad a su carrera como artista. Y no, el motivo no es el recién anunciado compromiso con su chica Cherry Seaborn; aunque puede que, indirectamente, sí tenga algún tipo de relación...

Traemos malas noticias para los millones de fans de Ed Sheeran. Que su disco fuera el más vendido del mundo el año pasado con casi 10 millones de copias parece no haber sido suficiente para el cantante, que ya ha anunciado cuándo dirá adiós a la música y colgará su guitarra para siempre. Algo que, aunque justamente coincide con su anuncio de compromiso, no tiene nada que ver.

Bueno... en realidad puede ser que sí tenga cierta relación, porque suponemos que después de casarse con Cherry Seaborn, la pareja tendrá hijos, y es junto en ese momento cuando el cantante dejará la música para siempre.

Así lo ha reconocido él mismo en unas declaraciones para el diario The Sun: “Mi ambición va a desaparecer tan pronto como sea padre". El británico ha asegurado que, a partir de ese momento, su única preocupación serán sus hijos: "No me voy a preocupar de nada más que de que lo que necesita esa nueva nueva vida a la que debo cuidar”.

De cualquier modo, es muy pronto para aventurarse con las reacciones. Quién sabe si cuando llegue el momento el británico cambia de opinión y decide aprovechar la llegada de sus hijos como inspiración para seguir haciendo disfrutar a sus fans con su mejor música.