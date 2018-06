Soraya Arnelas alucina con el desparpajo de su hija cantando ‘Lo Malo’

Soraya Arnelas ha compartido un divertido vídeo en su perfil de Instagram donde demuestra el 'salero' que tiene su hija Manuela.

Con tan sólo 15 meses, vemos cómo la pequeña está jugando a las cocinitas mientras su padre le canta 'Lo Malo' de Aitana y Ana Guerra y Manuela entona rápidamente el "no, no, no" de la canción.

"Cada día alucino más con la rapidez con la que aprenden, en el caso de Manuela con la música. "Con 15 meses y sólo necesita escuchar una vez las cosas para repetirlas... que potencial estos niños de hoy en día!! Da hasta miedo! Me cuenta su papi @michaelhg que ha oído en la tele “lo malo” de @aitana_ot2017 y @anaguerra_ot2017 y ya repetía la canción ella solita QUE GRACIOSA!😂😂", escribe junto al vídeo.