Victoria Beckham gasta más de 1.350 euros en su ritual de belleza diario

Victoria Beckham ha revelado cuál es su ritual diario de belleza y lo que se gasta en cada uno de los cosméticos que utiliza. Un total de 1.350 euros en los productos que usa a diario, no aptos para el bolsillo de la mayoría. ¿Quieres saber qué se hace?

David Beckham ha presentado el lanzamiento mundial de su primera marca de productos para el aseo masculino, llamada House 99. Una completa colección de 21 productos para todo tipo de cuidados que el ex futbolista ha creado en colaboración con L'Oréal Luxe y que se venderá en exclusiva en las tiendas Harvey Nichols el 1 de febrero; extendiendo su venta en otros establecimientos un mes más tarde.

En la presentación de House 99, Beckham acudió acompañado de su mujer Victoria, que no dudó en hablar con la prensa sobre sus rutinas de belleza. La ex Spice Girl desveló que se gasta 730 euros en productos para el cuidado de la piel, 412 en maquillaje, unos 140 euros en lociones corporales y 75 en su pelo.

"Cuando era más joven tenía la piel bastante mala. Y constantemente estaba cubriendo manchas y cosas así aunque afortunadamente ya no tengo que preocuparme mucho por eso", explica la empresaria al medio The Gloss.

Victoria explica que desde que se hizo famosa ha estado trabajando en su imagen todos estos años, estudiando sus looks en todas sus apariciones públicas: "Con el tiempo, aprendes lo que funciona para ti. Y, ya sabes, ensayé algunas miradas interesantes en las Spice Girls. En este punto, he hecho tantas sesiones de fotos y alfombras rojas que he aprendido mucho sobre mi estilo de belleza al mirar las fotos de mí misma".