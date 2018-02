El vídeo que podría demostrar que Adele y Sam Smith son la misma persona

Es cierto que nunca nos habríamos imaginado que la voz de Adele y la de Sam Smith podrían tener algo que ver. Pero así es, y lo hemos descubierto gracias a un tuitero. @jesse21valona publicó un vídeo en el que se escucha el tema 'Hello' y otras canciones de Adele a una velocidad tan reducida que su voz parece completamente la voz de Sam Smith.

La publicación ha dejado fascinadas a las redes, y ya acumula más de 157.000 'retweets' y 371.000 'me gusta'.

De hecho este increíble y original descubrimiento ha llevado a muchos usuarios de esta red social a hacer suposiciones de que ambos cantantes podrían ser la persona.

No obstante, ya en 2015 se insinuó sobre este parecido a Sam Smith, y a él no pareció hacerle mucha gracia:"Simplemente me molesta que la gente no puede digerir que dos estrellas pop canten canciones realmente personales y que no luzcan como estrellas pop normales", aseguró.