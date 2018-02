Así suena ‘High’, el nuevo tema de Dua Lipa para ‘50 Sombras Liberadas’

Ya ha llegado a los cines 50 Sombras Liberadas, la tercera y última entrega de la saga Cincuenta Sombras de Grey. Estas películas han ido acompañadas de una potente banda sonora en la que han participado artistas de primer nivel como Beyoncé con su versión de Crazy In Love, o Ellie Goulding con su famosísimo Love Me Like You Do.

En la segunda parte Taylor Swift y Zayn fueron los encargados del tema principal con I Don't Wanna Live Forever; mientras que para la entrega final recayó en otra colaboración: la de Rita Ora y Liam Payne con 'For You'.

Pero no solo podemos encontrar grandes canciones en el tema central, el resto de la BSO de 50 Sombras Liberadas esconde otras joyas como la recién estrenada High, a cargo de Dua Lipa. Su sensual y profunda voz complementa a la perfección las apasionadas escenas de Christian Grey y Anastasia Steele en este tema con un toque soul.