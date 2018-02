Cristina Pedroche y Anna Simon ensayan para interpretar 'Lo Malo', de Aitana War, en 'Tu Cara Me Suena'

Todo comenzó con una "inocente" propuesta de Cristina Pedroche al programa 'Tu Cara Me Suena'. La de Vallecas utilizó las redes sociales para dirigirse al programa de Antena 3 y pedir oficialmente que le permitieran interpretar junto a su compañera de programa Anna Simon 'Lo malo', el temazo eurovisivo del dúo Aitana War, compuesto por Brisa Fenoy.

El director de Gestmusic, productora de Tu Cara Me Suena y Operación Triunfo, Tinet Rubira, no tardó en responder a la presentadora preguntando quién imitaría a quién y garantizándole que estudiarían la propuesta. Algo a lo que Cristina no dudó en contestar "Yo sería Aitana que me queda bien el flequillo". Por su parte, Anna Simon no dudó ni un segundo en aceptar esta tentadora propuesta.

Pues bien, hace unos días las presentadoras confirmaban oficialmente en Zapeando su asistencia a esta segunda semifinal de 'Tu Cara Me Suena' para interpretar 'Lo Malo'Lo Malo de Aitana War. Y sí, el programa de La Sexta ha sido testigo del primer ensayo de Cristina Pedroche y Anna Simon imitando a Ana Guerra y Aitana Ocaña. Un pequeño adelanto que nos deja con muchísimas ganas de ver esta divertida actuación el viernes en Tu Cara Me Suena. ¿Preparados para la que se nos viene encima?