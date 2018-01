Un fotomontaje de Rajoy y Franco besándose se cuela en los ensayos de 'OT'

La resurreción de 'Operación Triunfo' 16 años después de su primera edición está siendo todo un éxito. Miles de ojos están atentos al día a día de los concursantes a través del canal 24 horas, y a los fans no se les escapa nada: el tuitero Kazehaya encontró una curiosa imagen en el vídeo del ensayo de la gala número 10.

Si no has visto Operación Triunfo, seguro que has escuchado a alguien hablar de ello. El talent show musical se ha convertido en un fenómeno fan con hordas de seguidores, que siguen con lupa todos los movimientos de los concursantes. Twitter es la mayor fuente de memes, gifs y vídeos de momentazos.

Y como no podía ser de otra manera, ha sido en Twitter dónde hemos descubierto que la realización del concurso pensaba proyectar un fotomontaje del dictador Francisco Franco y el presidente Mariano Rajoy dándose un beso en los labios. Sucedería durante la interpretación de la canción 'Robarte un beso', que cantaron Roi, Amaia y Miriam el 8 de enero.

El tuitero Kazehaya fue quien vio la imagen en el vídeo del ensayo previo a la gala, que está publicado en el canal oficial de Youtube de Operación Triunfo. Finalmente, en la actuación en directo, la imagen no se vio, pero que hayan pensado en proyectarla ha despertado la curiosidad de los fans más entregados.

La imagen se puede ver alrededor del minuto 24.30, en la esquina superior derecha.