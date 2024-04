¿Qué pasó entre Amy Winehouse y Blake Fielder? Los altos y bajos de la pareja que inspiraron el disco 'Black to Back'

Para bien y para mal, según la opinión de muchos, Blake Fielder fue el hombre que marcó la vida de Amy Winehouse , del que la cantante se enamoró perdidamente, con el que se casó y junto al que su vida se convirtió en una espiral de drogas, violencia y excesos.

El el 23 de julio de 2022, cuando la intérprete murió "de forma accidental a causa de la ingesta de alcohol", según el informe forense, muchos dedos señalaron a Fielder como el principal responsable del trágico final de la cantante británica. Años después, el día que la autora de Rehab hubiese cumplido 40 años, él decidió hablar sobre la relación de amor y drogas que mantuvieron durante seis años: “Yo era un drogadicto de veintitantos años. No tenía la menor idea de cómo limpiarme y mucho menos sabía cómo ayudar a alguien más que, además, era un gran engranaje de la maquinaria de un sello discográfico. Había intereses creados en que Amy siguiera actuando".

El flechazo fue instantáneo

Su historia de amor comenzó una noche en un pub del barrio londinense de Camden Town. Ella tenía 21 años, había publicado su primer disco Frank y comenzaba a ser una música conocida. Él tenía 22, se ganaba la vida como asistente en una productora de vídeo y tenía fama de mujeriego y fiestero.

El flechazo entre ellos fue instantáneo y Amy no dudó en dejar a su novio para estar junto al hombre que le había conquistado desde el primer momento. Apenas un mes después, se hizo un tatuaje en el pecho izquierdo: Blake’s (de Blake).

El alcohol y las drogas fueron protagonista principal en esa relación obsesiva que terminó en apenas un año por las infidelidades de Fielder, que quiso volver con su novia anterior, aunque quería seguir manteniendo su amistad con Amy.

"Cuando rompimos, me volví completamente loca, era una imprudente. Enloquecí. Todo me recordaba a él. Buscaba algo en la nevera y lo veía. Subía las escaleras, veía sangre en las paredes y pensaba en él; pero era de mis puños", confesó la cantante tiempo después sobre ese momento.

"Me volví completamente loca, era una imprudente. Enloquecí. Todo me recordaba a él"

Sumida en una profunda depresión por la ruptura, Amy Winehouse recurrió al alcohol y las drogas para intentar salir de esa crisis. Así, metida en una espiral de destrucción, comenzó a trabajar en su nuevo álbum, Back to Black (Volver al negro), que nació en el momento más oscuro de la artista y sobre el que versa la película homónima que se estrena en los cines el viernes 12 de abril.

“Back to Black es, esencialmente, una crónica sobre el dolor y el duelo después del amor, volver a la oscuridad ya conocida, algo que se deja ver en canciones como Tears dry on her own o Wake up alone. Es crudo y sofisticado al mismo tiempo, con instrumentación y ensambles de otra época. Es una pieza íntima, que refleja el lado más vulnerable y conmovedor de Amy”, aseguran en la revista Indie Rocks sobre la etapa vital en la que compuso su segundo álbum con el que conquistó el mundo.

Segundas partes nunca fueron buenas

Con Winehouse en su mejor momento profesional llegó la reconciliación con Blake, con el que se casó en Miami en mayo de 2007. “Al volver de Estados Unidos, ya casados, fue la primera vez que Amy probó el crack y la heroína. En aquel momento, yo las tomaba y me gustaban. Anulaban por completo cualquier sentimiento negativo, y Amy las probó conmigo. Después de tomarlas los dos nos enganchamos enseguida", contó el ya marido de la música británica en una entrevista cuando la cantante sufrió la primera sobredosis, en agosto de ese mismo año.

Tras este episodio, la pareja ingresó en una clínica de rehabilitación, pero las drogas y el alcohol no desaparecieron de su rutina. La artista se vio obligada a suspender algunos conciertos por su estado físico —además del consumo de drogas, era bulímica y le fue diagnosticado un enfisema pulmonar— y los paparazzi fotografiaron a la pareja en más de una ocasión con moratones y cortes en el cuerpo, fruto de sus peleas.

El 21 de julio de 2007, Blake Fielder fue condenado a prisión por golpear al dueño de un pub de Londres y sobornarle después para que retirase la denuncia. La separación forzosa de la pareja volvió a sumir a la cantante en una depresión y canceló todos sus conciertos de ese año: "No puedo darlo todo en el escenario sin mi Blake".

Tras este episodio, la web The Sun publicó un vídeo de Amy fumando, supuestamente, crack, lo que llevó a sus padres a tomar cartas en el asunto. Amy ingresó en una clínica de rehabilitación con el objetivo de reaparecer en la entrega de los Premios Grammy 2008, donde optaba a seis premios de los que obtuvo cinco.

"Nuestra relación estaba basada en el sexo y construida a base de sexo, mientras Blake estaba en la cárcel se desgastó"

En noviembre del año siguiente, la artista reconoció al tabloide inglés News of the world que su matrimonio se había “acabado”: “Nuestra relación estaba basada en el sexo y construida a base de sexo, por lo que mientras Blake estaba en la cárcel se desgastó del todo”. Días antes, el productor había salido de la cárcel y ella no le fue a ver; tampoco le visitó en el centro de rehabilitación en el que ingresó a cambio de salir en libertad.

El horrible final de la historia de amor

En julio de 2009 Amy Winehouse y Blake Fielder obtuvieron el divorcio oficial tras la demanda que había interpuesto en enero el productor por adulterio. La publicación de unas fotografías de ella en actitud cariñosa con el actor Josh Bowman motivaron la decisión de romper el matrimonio por parte de Blake.

De nuevo, la cantante se sumió en una profunda crisis. En el mes de abril de ese año, en una entrevista a la revista alemana Gala, aseguró que él seguía siendo "el amor de su vida" y mantenía la esperanza de empezar una nueva etapa juntos.

Los últimos meses de su vida los pasó junto al director de cine Reg Travis, con quien dicen había planeado casarse mientras las sombra de sus adicciones se hacía cada vez más larga. Dio su último concierto el 18 de junio de 2011 en Belgrado y tuvo que abandonar el escenario porque no podía apenas mantenerse en pie.

El 23 de julio de 2011, su guardaespaldas encontró el cuerpo sin vida de la cantante en su casa de Camdem Town en Londres.

“No puedo cambiar lo que otras personas sienten al respecto, pero personalmente necesitaba dejar de cargar esa cruz. Yo mismo he cargado con eso durante más de diez años. Para ser honesto, siento que soy la única persona dentro de esta historia que alguna vez se ha responsabilizado, que alguna vez ha tratado de decir: 'Sí, cometí algunos errores enormes", explicó Fielder en una entrevista en 2023 al programa inglés Good Morning Britain. “Siempre, siempre la extrañaré. Ella era mi mejor amiga".

La película Black to back se centra en la historia del disco que impulsó la carrera de Amy Winehouse y que la artista escribió tras la primera gran crisis con el que fue su marido.