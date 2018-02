Así intentan colarse dos niños en el cine para ver 'Black Panther'

La gran mayoría de niños tienen el poder de ingeniar cualquier cosa para conseguir lo que sus padres le prohíben. Un ejemplo de todo esto es la idea que tuvieron estos menores de California, en Estados Unidos, que querían ir al cine a ver Black Panther de Marvel.

El usuario de Twitter Pillsbury compartió un vídeo, que rápidamente se ha hecho viral, y en el que aparecen dos jóvenes que se divirtieron un rato e intentaron engañar a los trabajadores del cine. Como puede verse en las imágenes, los niños diseñaron un disfraz para que entre los dos aparentaran ser un hombre con sombrero y gabardina, eso sí, de una estatura bastante alta.

A pesar de su gracioso plan, no pudieron conseguir dos entradas al precio de una. Pero lo que sí lograron fue que las redes se llenaran de divertidos comentarios ante esta ocurrente broma.

We tried getting the two for one special at black panther. The manager was not having it. pic.twitter.com/Ktqsuh7s3m