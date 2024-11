Carlos Mazón se presentó a Eurovisión: el pasado musical del presidente de la Generalitat Valenciana

Son muchísimos los artistas que se han movilizado para recaudar fondos y enviar recursos materiales a Valencia tras el paso de la DANA. Hace ya una semana que la riada cambió el destino de miles de vecinos, cuyas pérdidas suman grandísimas cantidades de dinero. Todavía hay desaparecidos, pero de momento la cifra de muertos se ha paralizado en 217. Las labores de búsqueda continúan.

En este contexto, la tensión y la crispación ciudadana está por las nubes. Muchos se afanan buscando responsabilidades y señalando a las autoridades que deberían haber puesto en alerta a la población mucho antes de lo que se hizo. Fernando Grande Marlaska, Ministro del Interior, decía hace unas horas que "evidentemente esta es una emergencia competencia de la Generalitat Valenciana". Con sus palabras, señalaba a Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, como máximo responsable. Se enfrenta ahora a la mayor crisis política y humanitaria de las últimas décadas en España.

El pasado musical de Carlos Mazón

Nacido en Alicante en abril de 1974, Mazón inició su trayectoria política en 1999 como Director General del Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ). Diez años más tarde, después de pasar por la Diputación y la Cámara de Comercio de Alicante, acepta la oferta del Partido Popular y se pone en primera línea como candidato del partido a la Presidencia de la Generalitat Valencia, cargo que ocupa desde mayo de 2023.

En redes sociales se ha hecho viral ahora un vídeo en el que el político demuestra su talento musical al frente del grupo Marengo, del que era vocalista en el año 2011.

De pequeño había estudiado solfeo, guitarra y piano, y su trayectoria musical le llevó a competir por representar a España en el certamen europeo frente a Auryn o Sonia y Selena. Junto a los músicos Carlos Robles y Jorge Ort, interpretaron 'Y solamente tú', tema original que Bacchelli cantó en la edición de 1981.

"No es fake", "me voy a volver loco, España me supera" o "este país te lo inventas y no te sale" son algunas de las reacciones de los usuarios, que no conocían este pasado musical de Presidente de la Generalitat.