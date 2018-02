Mikel Izal en We Sound: "Incluso a mi madre le ha encantado Autoterapia"

Mikel Izal ha visitado el estudio de We Sound en una semana clave para el grupo, en la que hemos podido escuchar 'El Pozo', single adelanto de su cuarto álbum de estudio Autoterapia, y que nos ha llegado acompañado por un cuidado vídeo lleno de angustia y buena posproducción, del que hablaremos más adelante.

En la entrevista, Mikel nos ha confesado que unos pocos afortunados de su círculo más cercano ya han podido escuchar el disco entero, y que las valoraciones son muy positivas. Asegura que incluso aquellos a los que en principio el tipo de música que hacen no está entre sus géneros favoritos, están encantados con el resultado: "Mis padres siempre han tenido mucho miedo a que hiciera el ridículo", comentaba bromeando, para después asegurar que "incluso a mi madre le ha encantado Autoterapia". Desde luego estamos todos deseando escuchar más después de este primer adelanto.

Mikel Izal con Tony Loarces en We Sound / europafm.com

Sobre la clave del éxito de sus canciones, comenta que se trata de "cartas que me escribo a mí mismo pero que la gente hace suyas y eso es fantástico". "Cuando describo mis sentimientos también escribo sin querer los de muchísima otra gente", y añade: "Los sentimientos base, por lo que se mueve un ser humano, es muy parecido en todos". De hecho, definen Autoterapia como "un ejercicio de sinceridad basado en la introspección, ese análisis de uno mismo antes de la creación. Un conjunto de cartas para intentar comprenderse mejor y ser más feliz o, al menos, intentarlo. Es una mirada interior con los ojos más abiertos que nunca".

Dónde y cuándo ver a IZAL en directo

"Tenemos la suerte de tener un directo espectacular", comenta Mikel y en Europa FM podemos dar buena fe de ello después de los showcases que pudimos disfrutar el año pasado. "Viene un año completamente loco", sentencia. IZAL ya ha confirmado sus primeras fechas para presentar su álbum en directo que iniciarán en abril en México dentro del Festival Pa'l Norte de Monterrey, para continuar en nuestro país en los festivales WAM Festival de Murcia, el Mallorca Live Festival, Bull Music Festival de Granada, el Festival de los Sentidos en La Roda (Albacete), Weekend Beach Festival de Torre del Mar (Málaga), PortAmérica en Rías Baixas, Cruïlla en Barcelona, Festival Contempopraena en Albuquerque (Badajoz), No Sin Música de Cádiz, Low Festival de Benidorm, Sonorama Ribera en Aranda de Duero (Burgos), el Cooltural Fest de Almería. En Gran Canaria se une la fecha del Sum Festival para septiembre.

Mikel Izal también nos ha hablado de su relación con las redes sociales y la importancia de la intimidad: "Nunca he entendido la salida a la luz de las intimidades, ni que la gente se interese por ellas". "La intimidad es necesaria ", añade, "es necesario tener un cajoncito en el que solo tú o la persona a la que tú quieras darle la llave, la tengáis". "En redes sociales hago un poco el imbécil de vez en cuando, porque si no me aburro", bromea, pero concluye que 'siempre tiene que haber una parte de ti que no enseñes, porque es tuya, y si no tienes nada tuyo, lo acabas pagando'.

El Pozo, primer adelanto de Autoterapia

El vídeo de El Pozo, que puedes ver a continuación, está dirigido por Ángel y Manu Notario, y en él podemos ver a un angustiado Mikel mirando a través de una mirilla a todas las personas que quieren entrar en su casa. Entre los visitantes vemos al resto de componentes de la banda, a los actores Pablo Pinedo, Javier Botet o Mari González; a Pablito Arribas, más conocido como DJ Pichurra; a Yalda Peñas y a Nitin Prakash.