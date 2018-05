Brisa Fenoy en We Sound: "Mi pasión en la vida es componer canciones"

La compositora, cantante y modelo, Brisa Fenoy, nos ha acompañado este sábado en We Sound como Influencer de la Semana , pero es que ¡Brisa es mucho más que eso! No te pierdas la entrevista y conoce más sobre esta polifacética artista, autora de la letra de ' Lo Malo ' en español.

WE SOUND | INFLUENCER DE LA SEMANA

Lo que más le gusta a Brisa es componer, es lo que más fácil de resulta, le "sana" y es su pasión, aunque para poder dedicarse a la música ha estado viajando por todo el mundo haciendo de modelo los últimos siete años, para costear las clases, los instrumentos... ¡Escucha cómo nos lo cuenta en la entrevista!

También hemos querido hablar del sentido de su música, y sobre su tema 'Tres Minutos' nos cuenta que es una oda a la pausa, como paso necesario para disfrutar del momento, por eso, Brisa nos pide "quédate en mi pausa tres minutos para ver hacia dónde quieres ir, tenemos demasiados estímulos, todo muy inmediato", y añade que para "saborear el momento es importante poder parate". Y ahora, haz una pausa y dale al play (no, no es una contradicción, ya lo entenderás) para escuchar estos 'Tres Minutos' que nos pide Brisa Fenoy:

¿CUÁNTO LE DEDICA A SUS RRSS?

La verdad es que menos de lo que debería, confiesa, pero es ella quien las gestiona porque quiere que "todo sea verdad". Pero lo que menos le gusta es la inmediatez, pero asegura que lo que más le gusta a sus fans es esa verdad que muestra, que es ella quién está detrás de las redes y cuenta cómo se siente. Sigue a Brisa Fenoy en las RRSS:

👉 Twitter: @BrisaFenoy

👉 Facebook: BrisaFenoy

👉 Instagram: @brisafenoy

COMPOSITORA DE 'LO MALO' EN ESPAÑOL

Pero, qué tiene que ver Brisa con el éxitazo de Aitana y Ana Guerra, 'Lo Malo'? Pues por si alguien no lo sabís, resulta que es la compositora de la letra en español, le dio la vuelta y lo enfocó hacia el "yo no quiero un chico malo", ¡una vuelta que ha sido todo un éxito! Además, Brisa participa como jurado en esta edición de Eurovisión 2018 que se celebra en Lisboa, ¡y está encantada! No te pierdas lo que le cuenta a Tony en la entrevista.

PRÓXIMAS CITAS

Podremos ver a Brisa Fenoy en el Primavera Trompetera el 25 de mayo, World Pride Madrid, en el estreno del BBK... ¡Y muchos conciertos más! 👉 Consulta aquí las próximas citas de la cantante y compositora

UN BUEN CONSEJO

Como consejo para aquellos que quieran destacar y triunfar, les anima a leer 'El Elemento' de Ken Robinson, para que sepamos descubrir cuál es ese "elemento" que llevamos dentro, que en su caso "es la música".

¡Gracias por acompañarnos en We Sound!