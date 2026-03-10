Walls anuncia su gira 'El Día que me Olvides Tour': cuándo es la venta y todos los destinos
Después del exitoso estreno de su álbumEl Día que me Olvides, el muricano ha anunciado una gira a lo largo de toda España y ha prometido que habrá muchas más fechas.
Walls ya ha demostrado más que de sobra que está en uno de sus mejores momentos musicalmente hablando y prueba de ello fue el gran show que dio en el Movistar Arena de Madrid este pasado mes de febrero.
Ahora, nos llega la noticia de que el murciano va a recorrer toda España con su gira El Día que me Olvides Tour y la venta de entradas está más cerca de lo que piensas.
"Vamos a liar un petate gordo por todo el país", ha expresado Walls en sus redes.
La gira tendrá lugar entre 2026 y 2027 y, por el momento, se han anunciado destinos como Barcelona, Valencia o Bilbao.
Cómo comprar entradas
Según ha anunciado Walls, las entradas salen a la venta este 11 de febrero a las 12:00 p.m. y podrás hacerte con ellas a través de este enlace.
Fechas para la gira 'El Día que me Olvides Tour'
A pesar de que Walls ya ha comunicado que anunciará más fechas próximamente, estas son todas las fechas que se conocen actualmente:
- 07 de noviembre de 2026 - Zaragoza, Sala Oasis
- 13 de noviembre de 2026 - Sevilla, Sala Pandora
- 20 de noviembre de 2026 - A Coruña, Sala Pelícano
- 21 de noviembre de 2026 - Gijón, Gijón Arena
- 12 de diciembre de 2026 - Mallorca, Motorworld
- 18 de diciembre de 2026 - Málaga, Sala París 15
- 09 de enero de 2027 - Bilbao, Santana 27
- 15 de enero de 2027 - Valencia, Auditorio Roig Arena
- 16 de enero de 2027 - Granada, Industrial Copera
- 24 de abril de 2027 - Barcelona, Psjc