Walls anuncia su gira 'El Día que me Olvides Tour': cuándo es la venta y todos los destinos

Walls actuando en el Movistar Arena de Madrid | Ricardo Rubio / Europa Press

Walls ya ha demostrado más que de sobra que está en uno de sus mejores momentos musicalmente hablando y prueba de ello fue el gran show que dio en el Movistar Arena de Madrid este pasado mes de febrero.

Ahora, nos llega la noticia de que el murciano va a recorrer toda España con su gira El Día que me Olvides Tour y la venta de entradas está más cerca de lo que piensas.

"Vamos a liar un petate gordo por todo el país", ha expresado Walls en sus redes.

La gira tendrá lugar entre 2026 y 2027 y, por el momento, se han anunciado destinos como Barcelona, Valencia o Bilbao.

Cómo comprar entradas

Según ha anunciado Walls, las entradas salen a la venta este 11 de febrero a las 12:00 p.m. y podrás hacerte con ellas a través de este enlace.

Fechas para la gira 'El Día que me Olvides Tour'

A pesar de que Walls ya ha comunicado que anunciará más fechas próximamente, estas son todas las fechas que se conocen actualmente: