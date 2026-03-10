en 2026 y 2027

Walls anuncia su gira 'El Día que me Olvides Tour': cuándo es la venta y todos los destinos

Después del exitoso estreno de su álbumEl Día que me Olvides, el muricano ha anunciado una gira a lo largo de toda España y ha prometido que habrá muchas más fechas.

Walls actuando en el Movistar Arena de Madrid
Walls actuando en el Movistar Arena de Madrid | Ricardo Rubio / Europa Press

Madrid10/03/2026 13:10

Walls ya ha demostrado más que de sobra que está en uno de sus mejores momentos musicalmente hablando y prueba de ello fue el gran show que dio en el Movistar Arena de Madrid este pasado mes de febrero.

Ahora, nos llega la noticia de que el murciano va a recorrer toda España con su gira El Día que me Olvides Tour y la venta de entradas está más cerca de lo que piensas.

"Vamos a liar un petate gordo por todo el país", ha expresado Walls en sus redes.

La gira tendrá lugar entre 2026 y 2027 y, por el momento, se han anunciado destinos como Barcelona, Valencia o Bilbao.

Cómo comprar entradas

Según ha anunciado Walls, las entradas salen a la venta este 11 de febrero a las 12:00 p.m. y podrás hacerte con ellas a través de este enlace.

Fechas para la gira 'El Día que me Olvides Tour'

A pesar de que Walls ya ha comunicado que anunciará más fechas próximamente, estas son todas las fechas que se conocen actualmente:

  • 07 de noviembre de 2026 - Zaragoza, Sala Oasis
  • 13 de noviembre de 2026 - Sevilla, Sala Pandora
  • 20 de noviembre de 2026 - A Coruña, Sala Pelícano
  • 21 de noviembre de 2026 - Gijón, Gijón Arena
  • 12 de diciembre de 2026 - Mallorca, Motorworld
  • 18 de diciembre de 2026 - Málaga, Sala París 15
  • 09 de enero de 2027 - Bilbao, Santana 27
  • 15 de enero de 2027 - Valencia, Auditorio Roig Arena
  • 16 de enero de 2027 - Granada, Industrial Copera
  • 24 de abril de 2027 - Barcelona, Psjc