¿Te vienes al showcase exclusivo de Walls en León? ¡Apunta!
Nuevo plan a la vista y no vas a querer perdértelo. El jueves 5 de noviembre viajamos a León con Walls para invitar a todos nuestros oyentes a un showcase exclusivo. ¿Te vienes?
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El 7 de noviembre Walls arranca El Día que me Olvides Tour en Zaragoza pero antes se dará cita con nuestros oyentes.
El artista murciano viaja a Zaragoza para invitar a sus seguidores a un showcase exclusivo organizado de la mano de Europa FM que servirá para prepararse de cara a la gira, que cerrará a lo grande el 15 de mayo de 2027 en Madrid. Será su segunda vez en el Movistar Arena.
El intérprete de Vulnerable llega dispuesto a hacernos vibrar con su música y regalarnos un jueves muy especial. ¡De esos que no se olvidan!
Porque ¿quién dice que noviembre es un mes frío y sin grandes alicientes? Todo mitos que Walls echará por tierra y que tú vas a vivirlo a su lado. ¡Apunta!
📅 Jueves, 5 de noviembre
🕡 21:30 horas
📍 Espacio Vías - León
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