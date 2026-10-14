¿Te vienes al showcase exclusivo de Walls en León? ¡Apunta!

El 7 de noviembre Walls arranca El Día que me Olvides Tour en Zaragoza pero antes se dará cita con nuestros oyentes.

El artista murciano viaja a Zaragoza para invitar a sus seguidores a un showcase exclusivo organizado de la mano de Europa FM que servirá para prepararse de cara a la gira, que cerrará a lo grande el 15 de mayo de 2027 en Madrid. Será su segunda vez en el Movistar Arena.

El intérprete de Vulnerable llega dispuesto a hacernos vibrar con su música y regalarnos un jueves muy especial. ¡De esos que no se olvidan!

Porque ¿quién dice que noviembre es un mes frío y sin grandes alicientes? Todo mitos que Walls echará por tierra y que tú vas a vivirlo a su lado. ¡Apunta!

📅 Jueves, 5 de noviembre

🕡 21:30 horas

📍 Espacio Vías - León

Y no dejes de seguir escucharnos y seguir nuestra web y las redes sociales. Muy pronto te contaremos cómo hacerte con tu invitación.