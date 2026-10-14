JUEVES, 5 DE NOVIEMBRE

¿Te vienes al showcase exclusivo de Walls en León? ¡Apunta!

Nuevo plan a la vista y no vas a querer perdértelo. El jueves 5 de noviembre viajamos a León con Walls para invitar a todos nuestros oyentes a un showcase exclusivo. ¿Te vienes?

Ponte al día de los próximos eventos de Europa FM

Las fechas y ciudades de El Día que me Olvides Tour, con cierre en el Movistar Arena de Madrid

¿Te vienes al showcase de Walls en León?
¿Te vienes al showcase de Walls en León? | Europa FM

Europa FM

Madrid 14/10/2026 13:03

El 7 de noviembre Walls arranca El Día que me Olvides Tour en Zaragoza pero antes se dará cita con nuestros oyentes.

El artista murciano viaja a Zaragoza para invitar a sus seguidores a un showcase exclusivo organizado de la mano de Europa FM que servirá para prepararse de cara a la gira, que cerrará a lo grande el 15 de mayo de 2027 en Madrid. Será su segunda vez en el Movistar Arena.

El intérprete de Vulnerable llega dispuesto a hacernos vibrar con su música y regalarnos un jueves muy especial. ¡De esos que no se olvidan!

Porque ¿quién dice que noviembre es un mes frío y sin grandes alicientes? Todo mitos que Walls echará por tierra y que tú vas a vivirlo a su lado. ¡Apunta!

📅 Jueves, 5 de noviembre

🕡 21:30 horas

📍 Espacio Vías - León

Y no dejes de seguir escucharnos y seguir nuestra web y las redes sociales. Muy pronto te contaremos cómo hacerte con tu invitación.