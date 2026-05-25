Walls cerrará su gira 'El día que me olvides Tour' en el Movistar Arena de Madrid

Walls en su primer show en el Movistar Arena de Madrid | Getty Images

Walls cumplió su deseo de actuar en el Movistar Arena en 2026, pero no contento con este logro, se ha propuesto realizar un nuevo concierto en este recinto en 2027.

La primera vez, subió además a algunos artistas como Dani Fernández, Waor y la tuna de su propio padre, por lo que es probable que en esta ocasión también traiga otros invitados.

El concierto tendrá lugar el 15 de mayo de 2027 y será además el que ponga fin a la gira El día que me olvides Tour.

Cómo comprar entradas

Las entradas para esta fecha estarán disponibles en movistararena.es y baila.fm este miércoles 27 de mayo a las 12:00 horas.

Todas las paradas de la gira 'El día que me olvides Tour'