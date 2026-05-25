Walls cerrará su gira 'El día que me olvides Tour' en el Movistar Arena de Madrid
El cantante murciano dio su primer concierto en el Movistar Arena tras el anuncio de su tercer álbum de estudio, El día que me olvides. Para aquella ocasión, contó además con la presencia de Dani Fernández, Waor y el padre de Walls.
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Walls cumplió su deseo de actuar en el Movistar Arena en 2026, pero no contento con este logro, se ha propuesto realizar un nuevo concierto en este recinto en 2027.
La primera vez, subió además a algunos artistas como Dani Fernández, Waor y la tuna de su propio padre, por lo que es probable que en esta ocasión también traiga otros invitados.
El concierto tendrá lugar el 15 de mayo de 2027 y será además el que ponga fin a la gira El día que me olvides Tour.
Cómo comprar entradas
Las entradas para esta fecha estarán disponibles en movistararena.es y baila.fm este miércoles 27 de mayo a las 12:00 horas.
Todas las paradas de la gira 'El día que me olvides Tour'
- 07 de noviembre de 2026 - Zaragoza, Sala Oasis
- 08 de noviembre de 2026 - Zaragoza, Sala Oasis
- 13 de noviembre de 2026 - Sevilla, Sala Pandora
- 20 de noviembre de 2026 - A Coruña, Sala Pelícano
- 21 de noviembre de 2026 - Gijón, Gijón Arena
- 12 de diciembre de 2026 - Mallorca, Motorworld
- 18 de diciembre de 2026 - Málaga, Sala París 15
- 09 de enero de 2027 - Bilbao, Santana 27
- 15 de enero de 2027 - Valencia, Auditorio Roig Arena
- 16 de enero de 2027 - Granada, Industrial Copera
- 17 de enero de 2027 - Murcia, Plaza de Toros
- 24 de abril de 2027 - Barcelona, Psjc
- 15 de mayo de 2027 - Madrid, Movistar Arena