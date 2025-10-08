Apúntate a los showcases exclusivos de Malmö 040 en Salamanca y Pamplona con Europa FM

Únete a la fiesta con Malmö 040 en Salamanca y Pamplona | Europa FM

El otoño ha llegado lleno de planes musicales y Malmö 040 quiere unirse a la fiesta proponiendo una cita doble a todos nuestros oyentes.

Antes de arrancar su gira Los de Siempre Tour 25/2026, los de Barcelona se suben al escenario con Europa FM. El jueves 16 de octubre aterrizan en Salamanca para llevar la música en directo a la Sala Camelot y al día siguiente, el viernes 17 de octubre, la fiesta continúa en Pamplona con un showcase exclusivo en Indara Club.

El pop rock disfrutón de su segundo disco, Cuando éramos felices sin saberlo, sonará fuerte en ambas salas y tú vas a poder disfrutarlo en directo. ¿Te apuntas al plan? Descubre los detalles de los dos showcases y corre a por tu invitación. ¡El reparto ya ha empezado!

Jueves, 16 de octubre — Salamanca

El jueves 16 de octubre Malmö 040 aterriza en Salamanca para invitar a los oyentes de Europa FM a un showcase exclusivo en la Sala Camelot. La cita arranca a las 21:30 horas y las invitaciones ya están disponibles. 👉 Acércate a la emisora de Europa FM, en la calle Bermejeros 14, 5ª planta, y hazte con la tuya. El horario de reparto es de 9:00 a 15:00 horas.

📆 Día: jueves, 16 de octubre

⏰Hora: 21:30 horas

📍Lugar: Sala Camelot - calle Bordadores, 3

17 de octubre — Pamplona

El viernes la fiesta continúa en Pamplona con otra cita que no querrás perderte. Indara Club es el escenario de la nueva cita con los catalanes.

📆 Día: viernes, 17 de octubre

⏰Hora: 21:30 horas

📍Lugar: Indara Club - calle Yanguas y Miranda, 2

Las invitaciones están disponibles desde este miércoles 8 de octubre a mediodía en cualquiera de estos puntos:

Casa de la Juventud de Pamplona - calle Sangüesa, 30

De lunes a viernes, de 09:00 h. a 14:00 h. y de 16:00 h. a 21:00 h.

Domingos, de 10:00 h. a 14:00 h.

Sábados, de 10:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 21:00 h.

Tiendas Chill Out Sofás - calle Iñigo Arista 32 (Iturrama), calle Villafranca 1 (Txantrea) y en Plaza Larrainzar 2 (Burlada)

De lunes a viernes, de 10:30 a 13:30 y de 17:00 a 20:30 horas

Sábados, de 10:30 a 13:30

Papelería Plotter - calle Tajonar, 10

De lunes a viernes, de 9 a 20 horas en horario ininterrumpido

Europa FM Pamplona - calle Cortes de Navarra, 1

De lunes a viernes, de 8 a 16 y de 17:45 a 20 horas

¿A qué esperas para ir a por tu invitación? ¡No queda nada para la cita y ya están volando!