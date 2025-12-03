Rozalén anuncia el descanso de la guerrera: "A partir del 1 de enero voy a parar"
Rozalén se toma un descanso. La cantante ha sorprendido a sus seguidores al anunciar en redes que después de "15 años de productividad" le ha llegado su "descanso de la guerrera". Antes de su parón, el viernes 5 de diciembre, ha anunciado sorpresas para este "hasta pronto".
"Voy a parar, a reflexionar, a masticar y a digerir todo lo que me ha ocurrido en todos estos años", ha apuntado la intérprete de La Puerta Violeta. "A todo el trabajo estoy diciendo Que no, que no, como en la canción", ha apuntado autocitándose, y ha añadido: "A ver si me hago caso".
La cantante ha señalado lo curioso que resulta que "hoy en día anunciemos con importancia estas decisiones [que recientemente han tomado también Mikel Izal o Valeria Castro] pero creo que también es lógico debido a la presión y a la velocidad a la que se nos empuja", ha añadido.
"Necesito componer al ritmo que dicen mis emociones"
"Necesito apartarme de las redes sociales, necesito estar en casa, en mi pueblo, con la gente que quiero y a la que no le he dedicado el tiempo suficiente. Necesito viajar sin trabajar, necesito silencio, devorar libros y componer al ritmo que dicen mis emociones", ha añadido consciente de que "es un verdadero privilegio" poder tomar esta decisión.
Feliz y orgullosa de estos 15 años de trabajo, y también con "mucho agotamiento emocional", Rozalén ha aprovechado el vídeo para hacer un repaso a su currículo con seis discos, alrededor de 700 conciertos en unos 20 países del mundo, colaboraciones con 200 compañeros como Raphael, Estopa o Viva Sueca, un libro, un festival contra la despoblación rural en su pueblo Letur, un podcast, una obra de teatro encarnando a Chavela Vargas, composiciones para otros artistas y reconocimientos como el Goya a Mejor Canción en 2021, el Premio Nacional de Músicas Actuales o tres premios de la Academia de la Música Española, incluido Arista del Año en 2025.
"Me queda este mes y después no sé qué va a pasar y me encanta no saber qué va a pasar"
"Tengo un sello de correos con La Puerta Violeta", ha añadido a modo anécdota antes de destacar que forma parte de "la primera banda por apostar durante tantos años por la lengua de signos". "Sabéis que esto no lo hago para presumir de nada pero creo que es importante hacer este tipo de repasos para reconocer los esfuerzos, para celebrarlos y para saber hasta los momentos muy duros han valido la pena", ha añadido antes de hacer un anuncio final.
Antes de 1 de enero de 2026, de que llegue el "hasta pronto", Rozalén ha anunciado "unas sorpresitas" para el viernes 5 de diciembre: "Me queda este mes y después no sé qué va a pasar y me encanta no saber qué va a pasar".