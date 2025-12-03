Rosalía confirma que la gira de 'LUX' será en 2026: "No puedo esperar para veros"

La incertidumbre sobre las fechas de la giraLUX Tourde Rosalía tiene a los fans impacientes desde hace semanas. Los rumores no paran de aparecer en las redes, pero la catalana no parece inmutarse ante las supuestas filtraciones de fechas y localizaciones.

Sin embargo, gracias a la publicación de los fans de su vídeo para el Spotify Wrapped 2025, hemos podido confirmar por ella misma que la gira tendrá lugar en 2026.

"Y nos vemos el año que viene en el tour, que tengo muchísimas ganas y no puedo esperar para veros", confesaba Rosalía con una sonrisa.

Sus fans con mejor gusto

El vídeo comienza directamente con Rosalía, alagando a los fans a los que les ha aparecido este vídeo en su Spotify Wrapped 2025 por un motivo muy concreto.

"Querido, me alegro mucho por ti de que te esté saliendo este video porque esto significa que tienes un gusto musical impoluto e inmejorable", declara la cantante con un tono de voz de arrogancia fingida.

Además, Rosalía ha querido enviar sus mejores deseos a sus fans más fieles. "Decirte que te deseo el mejor 2026 y espero que tengas un final de año maravilloso, con todos los tuyos disfrutando y desde aquí te mando todo mi amor".