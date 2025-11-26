Despistaos te invita a un showcase exclusivo en Alicante | Europa FM

Tras un final de noviembre lleno de planes musicales, diciembre asoma en el calendario con nuevas propuestas para disfrutar de nuestros artistas favoritos en directo.

Despistaos aterriza en Alicante el jueves 4 para invitar a los oyentes de Europa FM a un showcase exclusivo en la Sala The One.

📍 Lugar: Sala The One - Alicante

📅 Día: jueves, 4 de diciembre

🕚 Hora: 21:00 horas

Los de Guadalajara llegan a la capital de la Costa Brava con el subidón de haber vivido junto a sus fans el que han bautizado como El Concierto de Vuestras Vidas, su show del sábado 29 de noviembre en el Palacio Vistalegre de Madrid en el que estarán acompañados de 12 artistas invitados, y con ganas de repasar sus grandes himnos y sus nuevos temas.

Consigue invitaciones para el showcase de Despistaos

¿Te apetece apuntarte? Toma nota de dónde conseguir invitaciones y vive un jueves diferente lleno de música. ¡La fiesta está asegurada!

Concesionario Seat Sala Rodríguez - Avda. Denia 145. Alicante

- Avda. Denia 145. Alicante Tienda Woolo - C/ Vicente Chávarri, 22

El reparto ya está en marcha y debes acercarte a cualquiera de estos dos puntos en horario comercial.