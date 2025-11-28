Veintiuno te invita a un showcase exclusivo en Palencia el jueves 18 de diciembre
Veintiuno quiere celebrar el final de año con los oyentes de Europa FM. El jueves 11 de diciembre los chicos de Toledo visitan Castellón y una semana más tarde, el jueves 18, estarán en Palencia con un showcase exclusivo para el que ya ha empezado el reparto de invitaciones .¡Entérate de cómo conseguirlas!
En Europa FM queremos llenar el final de año de música y Veintiuno se ha sumado a nuestro plan.
Los chicos de Toledo aterrizan el jueves 11 de diciembre en Castellón y una semana más tarde, el jueves 18, llegan a Palencia para invitar a todos nuestros oyentes a un showcase exclusivo.
Será una cita muy especial porque será la última de 2025. Los intérpretes de La Vida Modernase tomarán un descanso en Navidad y su siguiente concierto será el 7 de febrero de 2026 en Ciudad de México.
Un plan al que no decir que no y para el que ya ha empezado el reparto de invitaciones. ¿Te apetece unirte? Apunta todos los detalles de la cita y descubre a continuación dónde hacerte con las invitaciones.
📌 Lugar: Teatro Ortega - Calle Colón, 2 - Palencia
📅 Día: jueves, 18 de diciembre
🕘 Hora: 20:30 horas
Consigue invitaciones para el showcase de Veintiuno en Palencia
El reparto de invitaciones ya está en marcha para ver a Veintiuno en el Teatro Ortega de Palencia. Si quieres unirte al showcase, acércate a SUEÑO EQUIPOS DE DESCANSO en la calle Colón, 13 y disfruta de esta cita única. El horario para hacerlo es el siguiente:
- De lunes a viernes: de 10:30 a 14:00 horas y de 17:30 a 20:30 horas
- Sábados: de 10:30 a 14:00 horas
¡No tardes mucho! El plan se presenta demasiado atractivo y las invitaciones vuelan.