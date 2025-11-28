Veintiuno te invita a un showcase exclusivo en Palencia el jueves 18 de diciembre | Europa FM

En Europa FM queremos llenar el final de año de música y Veintiuno se ha sumado a nuestro plan.

Los chicos de Toledo aterrizan el jueves 11 de diciembre en Castellón y una semana más tarde, el jueves 18, llegan a Palencia para invitar a todos nuestros oyentes a un showcase exclusivo.

Será una cita muy especial porque será la última de 2025. Los intérpretes de La Vida Modernase tomarán un descanso en Navidad y su siguiente concierto será el 7 de febrero de 2026 en Ciudad de México.

Un plan al que no decir que no y para el que ya ha empezado el reparto de invitaciones. ¿Te apetece unirte? Apunta todos los detalles de la cita y descubre a continuación dónde hacerte con las invitaciones.

📌 Lugar: Teatro Ortega - Calle Colón, 2 - Palencia

📅 Día: jueves, 18 de diciembre

🕘 Hora: 20:30 horas

Consigue invitaciones para el showcase de Veintiuno en Palencia

El reparto de invitaciones ya está en marcha para ver a Veintiuno en el Teatro Ortega de Palencia. Si quieres unirte al showcase, acércate a SUEÑO EQUIPOS DE DESCANSO en la calle Colón, 13 y disfruta de esta cita única. El horario para hacerlo es el siguiente:

De lunes a viernes: de 10:30 a 14:00 horas y de 17:30 a 20:30 horas

Sábados: de 10:30 a 14:00 horas

¡No tardes mucho! El plan se presenta demasiado atractivo y las invitaciones vuelan.