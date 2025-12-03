Este es el cartel de Sonorama Ribera 2026: Leiva, Marlena, Crystal Fighters, Veintiuno, Guitarricadelafuente y más

El Sonorama Ribera 2026 vuelve con su 29ª edición en agosto de 2026 y, un año más, lo hace con un cartel de lujo, con nombres como Leiva, Crystal Fighters o Marlena.

Aranda de Duero (Burgos) vive cinco días de celebración intensa —5, 6, 7, 8 y 9 de agosto— a la que se unen en esta ocasión Ventiuno, Malmö 040 y Mafalda Cardenal, así como Guitarricadelafuente, Rigoberta Bandini o Belén Aguilera.

El festival, que un año más cuenta con Europa FM como radio oficial, ha compartido su cartel oficial este miércoles 3 de diciembre en un evento celebrado en Madrid y ha apuntado que todavía quedan anuncios por hacer, desde los ya clásicos conciertos sorpresa de la Plaza del Trigo a nuevas iniciativas vinculadas al territorio, la gastronomía, la cultura y el vino, elementos que también son parte fundamental del evento.

En total más de 150 artistas formarán parte de la cita musical, que tendrá lugar en los escenarios del recinto principal y en los repartidos por el centro de Aranda.

Cuándo salen las entradas a la venta

Ahora que el cartel es oficial, toca apuntar cuándo salen las entradas a la venta. Será el viernes 5 de diciembre a las 12:00 horas.

El precio varía en función del tipo que elijas:

Primeros bonos generales : 78 euros + gastos de gestión.

: 78 euros + gastos de gestión. Bonos VIP: 130 euros + gastos de gestión.

Para hacerte con ellos, solo tendrás que entrar en la página oficial del Sonorama.

Tan solo habrá 20.000 abonos a la venta, así que no te quedes sin tu entrada antes de llegar al sold out como en las ediciones anteriores.

El festival dispondrá además de zona de acampada, la cual estará ubicada en el Parque del General Gutiérrez, con mejoras en su espacio y un precio de 22 euros—más gastos de gestión—, para todos los días del evento.

Un cartel con nombres de altura

Un año más en Sonorama Ribera vuelve a acoger a grandes nombres como Leiva, que no volvía al festival desde su actuación sorpresa en 2022, o Guitarricadelafuente, quien actuó en el Sonorama Ribera por última vez en 2020.

Otros grandes nombres que acuden a esta cita tan especial son Belén Aguilera, Rigoberta Bandini, Iván Ferreiro, Crystal Fighters o Valeria Castro.

Artistas emergentes y veteranos

Algo que no es novedad dentro del festival es la presencia de artistas emergentes que están arrasando en nuestro país. Entre ellos, podemos ver nombres como Rusowsky, Marlena, PabloPablo, o Samuraï.

Pero también estarán presentes artistas que ya son esencia viva del festival como Él Mato a un Policia Motorizado, Karavana, Las Migas, Ortiga o Sexy Zebras.

Inclusión de lo urbano

Al igual que ha pasado en otras ediciones anteriores, el Sonorama Ribera también ha dejado espacio para lo urbano, contando con artistas como Lucho RK, RVFV, Lapili, LaBlackie y O Dollar Selmouni.