Hazte con tu invitación para el showcase exclusivo de Marlena en Lleida | Europa FM

Ana y Carol están decididas a que la fiesta continúe y, tras arrasar en el Concierto Europa FM de La Mercè, aterrizan en Lleida para invitar a los oyentes de Europa FM a un showcase exclusivo el viernes 17 de octubre.

A punto de terminar su gira, que se cierra al día siguiente en Alcover (Tarragona), Marlena suma una cita más a su agenda para disfrutar de un evento único en la Sala MANOLITA Night Life, donde están decididas a hacer vibrar al público con sus grandes himnos como Red Flags, Gitana o Último baile o las recién lanzadas La Victoria o Se sube la falda.

La cita se presenta única —solo quedan tres conciertos en 2025 y para 2026 solo han anunciado el concierto en el Sant Jordi Club de Barcelona con Europa FM como radio oficial— y las invitaciones para unirse a la fiesta ya están disponibles. 👉 Descárgalas aquí.

¿Te animas a ir? ¡Apunta todos los datos del showcase exclusivo de Marlena en Lleida.

📅 Día: viernes 17 de octubre

⌚Hora: 20:30 horas

📍Lugar: Sala MANOLITA Night Life- Carrer de Guillem de Beziers, s/n, 25001 Lleida

¡No esperes mucho! El plan es demasiado apetecible y las invitaciones vuelan.