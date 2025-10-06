Hazte con tu invitación para el showcase exclusivo de Marlena en Lleida
Hay planes a los que es difícil decir que no y el que nos propone Marlena para el viernes 17 de octubre se presenta irresistible. Ana y Carol invitan a los oyentes de Europa FM a un showcase exclusivo en Lleida. ¿Te lo vas a perder? Descarga ya tu invitación y únete a la fiesta.
Ana y Carol están decididas a que la fiesta continúe y, tras arrasar en el Concierto Europa FM de La Mercè, aterrizan en Lleida para invitar a los oyentes de Europa FM a un showcase exclusivo el viernes 17 de octubre.
A punto de terminar su gira, que se cierra al día siguiente en Alcover (Tarragona), Marlena suma una cita más a su agenda para disfrutar de un evento único en la Sala MANOLITA Night Life, donde están decididas a hacer vibrar al público con sus grandes himnos como Red Flags, Gitana o Último baile o las recién lanzadas La Victoria o Se sube la falda.
La cita se presenta única —solo quedan tres conciertos en 2025 y para 2026 solo han anunciado el concierto en el Sant Jordi Club de Barcelona con Europa FM como radio oficial— y las invitaciones para unirse a la fiesta ya están disponibles. 👉 Descárgalas aquí.
¿Te animas a ir? ¡Apunta todos los datos del showcase exclusivo de Marlena en Lleida.
📅 Día: viernes 17 de octubre
⌚Hora: 20:30 horas
📍Lugar: Sala MANOLITA Night Life- Carrer de Guillem de Beziers, s/n, 25001 Lleida
¡No esperes mucho! El plan es demasiado apetecible y las invitaciones vuelan.