Shinova cierra el año con su concierto más grande y Europa FM te cuela en el ensayo, con meet & greet incluido

Shinova se prepara para su gran concierto del sábado 27 de noviembre en Madrid. La banda de Berritz se sube al escenario del Movistar Arena para despedir un año de éxitos y cerrar, junto a amigos y fans, El Presente Tour.

Algunos artistas ya se han apuntado a la cita y estarán con Shinova en este gconcierto Fin de Gira que Europa FM quiere que vivas de una manera diferente y muy especial. ¡Vas a poder hacerlo junto a sus protagonistas!

Este lunes 1 de diciembre arranca en nuestra web un concurso para colarte en el ensayo previo al concierto y escuchar cómo se preparan los últimos arreglos antes de una gran cita como esta. Y el premio no se queda ahí, porque podrás disfrutar de un meet & greet con Shinova antes de que empiece en show. Charlarás con la banda y podrás hacerte fotos con sus integrantes.

Para poder participar deberás tener tu entrada comprada y demostrar que eres un auténtico fan del grupo. Así, a lo largo de la mañana del lunes, lanzaremos tres preguntas de Shinova en la web y las personas que sean más rápidas en responder correctamente las tres se llevarán el premio. ¡Hay cinco pases dobles así que no te despistes!