Bases de participación en el concurso Aliatar Nuevos Talentos con Europa FM | Europa FM

UNIPREX, S.A.U. (en adelante UNIPREX) con domicilio social en San Sebastián de los Reyes, Calle Fuerteventura nº 12 (28703 Madrid) en colaboración con SALA ALIATAR GRANADA, S.L. con N.I.F.: B18811364 (en adelante, SALA ALIATAR) lleva a cabo el presente concurso musical cuyo objetivo es potenciar el lanzamiento de bandas y solistas emergentes y que se regirá por lo dispuesto en las presentes bases.

1.- Legitimación para participar.

Podrá participar cualquier banda o solista cuyos miembros cumplan los siguientes requisitos:

i. Ser mayor de 18 años y residir en el territorio español. Será necesario además que el participante posea DNI o pasaporte vigente en caso de ser españoles, o NIE y permiso de residencia vigentes en caso de ser extranjeros, al momento del inicio del concurso.

ii. Aceptar las bases legales del concurso y la política de privacidad incluida dentro de dichas bases.

Será requisito indispensable cumplir con las condiciones establecidas en estas bases para poder participar en el concurso. Todos los datos facilitados por los participantes deberán ser veraces. UNIPREX se reserva el derecho de solicitar la acreditación personal fehaciente de los participantes. La identidad de los participantes y ganadores se acreditará exclusivamente por medio de documentos oficiales. En el supuesto de que el participante hubiera facilitado datos falsos, su participación no será tenida en cuenta y quedará excluido de la promoción y de la posibilidad de optar a premio alguno.

No podrán participar en la presente promoción aquellas personas que hayan intervenido en su realización, así como tampoco los empleados de UNIPREX y SALA ALIATAR ni de sus empresas pertenecientes a su grupo empresarial, ni los familiares directos de éstos.

2.- Duración.

Este concurso tendrá lugar desde el 2 de febrero hasta el 10 de abril de 2026, siendo este el plazo durante el cual se podrán inscribir los participantes.

Las Galas tendrán lugar en las fechas siguientes:

7 de mayo

14 de mayo

21 de mayo

28 de mayo

29 de mayo, que tendrá lugar la Gran Final

El ámbito del presente concurso se extiende al territorio de España.

4.- Gratuidad.

La presente promoción tiene carácter gratuito.

5.- Mecánica.

5.1.- Inscripción

Los interesados podrán inscribirse en el concurso enviando un correo electrónico a granada@europafm.es con los siguientes datos:

Nombre del grupo o solista

Nombre y apellidos de la persona de contacto

Teléfono de la persona de contacto

Correo electrónico de la persona de contacto

Grabación en vídeo de máximo 4 minutos de duración interpretando un tema musical con el que participar en el concurso e indicando: “quiero participar en el concurso Aliatar nuevos talentos con EUROPA FM”.

La participación y el envío de materiales se realizará bajo la exclusiva responsabilidad del participante.

5.2.- Requisitos

Únicamente se aceptará un tema musical por grupo o solista (si hubieran presentado varios, se escogerá el primero).

El tema musical con el que participar podrá ser original o una versión, adaptación o interpretación de una obra preexistente. En este último caso, el participante declara y garantiza que cuenta, con carácter previo a su participación en el concurso, con todas las licencias, autorizaciones y derechos necesarios de los legítimos titulares de propiedad intelectual y, en su caso, de imagen, para la utilización, reproducción, comunicación pública y difusión del referido tema en el marco del concurso y de cualesquiera acciones promocionales vinculadas al mismo.

El participante será el único y exclusivo responsable de cualquier reclamación que pudiera formular un tercero por infracción de derechos y se compromete a mantener plenamente indemnes a UNIPREX y SALA ALIATAR frente a cualquier reclamación, daño o coste que pudiera derivarse del incumplimiento de dicha obligación.

Asimismo, se reservan el derecho a requerir en cualquier momento la acreditación documental de dichas autorizaciones.

Es imprescindible disponer de un repertorio de 20 minutos de actuación en acústico.

UNIPREX se reserva el derecho de rechazar cualquier candidatura si considera que los materiales remitidos incluyan manifestaciones obscenas, difamatorias, ofensivas o inapropiadas de acuerdo con el criterio de UNIPREX, así como las marcas comerciales o datos personales.

Asimismo, el participante garantiza y declara que cuenta con la autorización de los demás participantes en el vídeo para participar en el presente concurso.

5.3.- Selección de ganadores

Un jurado formado por miembros de EUROPA FM Granada y patrocinadores elegirán de entre todos los candidatos a 16 bandas o solistas.

Estas 16 bandas o solistas seleccionadas concursarán en una de las Galas de Aliatar Nuevos Talentos con EUROPA FM, que se celebrarán los días indicados en el punto 2 de estas bases.

En cada gala se seleccionará un ganador, siendo la votación un 40% del público asistente y el 60% un jurado profesional de la organización.

UNIPREX se pondrá en contacto con el participante a través del teléfono aportado en la inscripción con una semana de antelación a su participación en la Gala correspondiente.

Las 4 bandas y/o solistas ganadoras de cada una de estas Galas accederán a la fase final del concurso y serán entrevistados en el programa Mas de Uno de ONDA CERO GRANADA, en el que podrán interpretar el tema musical con el que participan en el concurso.

La Gala Final tendrá lugar en la Sala de Eventos Aliatar el viernes 29 de mayo de 2026, en donde los 4 finalistas actuarán en directo para seleccionar al ganador.

La organización pondrá a disposición de los finalistas el rider de sonido común para su actuación en la sala y determinará su uso para la mejor producción del evento.

No obstante lo anterior, cada grupo o solista aportará sus monitores o instrumentos.

La organización no asumirá los gastos de alojamiento, ni desplazamiento de los finalistas.

5.4.- Selección del ganador

En la Gala final el jurado tendrá en cuenta los siguientes criterios la selección del ganador: un 50% de la puntuación será la composición musical y la originalidad y el 50% restante la ejecución, puesta en escena e imagen.

Tras la actuación de los 4 grupos o solitas finalistas, el jurado decidirá el ganador del concurso en base a los anteriores criterios.

6.- Premios.

El Premio para el grupo o solista ganador será:

Una entrevista en ONDA CERO GRANADA

Concierto exclusivo en Sala Aliatar

Regalos exclusivos de los patrocinadores del evento (a determinar)

UNIPREX se pondrá en contacto con el ganador a través de correo y/o teléfono y el Premio será entregado/gestionado por UNIPREX.

No se incluye en el Premio nada que no esté expresamente indicado en estas bases.

Los ganadores (finalistas) deberán actuar el día y en el horario que UNIPREX determine, siendo notificados con la suficiente antelación. En caso de que no comparezcan, UNIPREX se reserva el derecho a seleccionar otra banda o grupo para ocupar su lugar.

Los ganadores podrán renunciar al premio, no obstante, el mismo es personal e intransferible, no podrá canjearse por su valor en metálico ni para fines comerciales o con ánimo de lucro.

UNIPREX declina cualquier responsabilidad sobre el premio entregado por parte de los patrocinadores y/o el desarrollo del mismo. Asimismo, para cualquier consulta o reclamación con los premios de los patrocinadores, el ganador deberá dirigirse, respectivamente, a estos patrocinadores.

7.- Detección de participación fraudulenta.

UNIPREX y SALA ALIATAR se reservan el derecho de excluir del presente concurso a aquellos usuarios que sospeche o detecte que hayan participado de cualquier manera fraudulenta, pudiendo solicitar cualquier tipo de documentación para confirmar o eliminar cualquier tipo de sospecha. La falta de entrega de la documentación solicitada conllevará la eliminación inmediata del participante.

Si el participante resultara no cumplir con los requisitos exigidos en las presentes bases, o los datos proporcionados para participar no fueran válidos o no diera los datos necesarios que le sean solicitados, entre los que podrá incluirse la copia de su DNI, no accederá al premio.

8.- Comunicación y difusión de los ganadores

La participación en el presente concurso implica la autorización expresa por parte de los participantes para que UNIPREX y SALA ALIATAR puedan utilizar, reproducir y comunicar públicamente y difundir, con carácter gratuito, el nombre artístico o denominación del grupo, la imagen, la voz y, en su caso, fragmentos de las actuaciones y del material audiovisual facilitado por los participantes, así como la mención del premio obtenido, en cualquier medio y soporte, incluidos Internet, radio y redes sociales, con la finalidad de informar sobre el desarrollo y el resultado del concurso, así como para su promoción.

Dicha autorización se concede para todo el mundo y durante el tiempo estrictamente necesario para las finalidades anteriormente descritas, sin que en ningún caso genere derecho a remuneración, compensación o contraprestación alguna a favor de los participantes.

9.- Garantías

Mediante su participación en el concurso, el participante declara y garantiza que el vídeo y el tema musical presentado son originales y/o que ostenta, con carácter previo, la titularidad o las licencias, autorizaciones y derechos necesarios sobre los mismos para su utilización, reproducción, comunicación pública y difusión en el marco del concurso, incluyendo su posible emisión o comunicación por parte de UNIPREX y SALA ALIATAR.

El participante garantiza asimismo que los materiales remitidos no infringen derechos de propiedad intelectual o industrial de terceros, ni vulneran la normativa relativa al honor, intimidad personal y familiar y la propia imagen, y que cuenta con las autorizaciones necesarias de todas las personas que aparezcan o intervengan en los mismos.

El participante asume de forma exclusiva cualquier responsabilidad derivada del incumplimiento de las anteriores garantías y se compromete a mantener plenamente indemnes a UNIPREX y SALA ALIATAR, así como a sus empleados y colaboradores frente a cualquier reclamación, daño o coste que pudiera derivarse del uso de los materiales aportados conforme a lo previsto en estas bases.

10.- Datos personales

UNIPREX tratará los datos personales de los participantes, a cuyos efectos se informa a continuación de la Política de Privacidad aplicable:

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos personales?

UNIPREX, S.A.U. (UNIPREX) con domicilio social en San Sebastián de los Reyes, C/ Fuerteventura nº 12 (28703 Madrid).

Delegado de Protección de Datos

Puede contactar con el delegado de Protección de Datos del Grupo Atresmedia en la siguiente dirección de correo electrónico: privacidad@atresmedia.com

¿Qué datos personales trataremos?

1. En el caso de los concursantes:

Nombre del grupo o solista

Nombre y apellidos de la persona de contacto

Teléfono de la persona de contacto

Correo electrónico de la persona de contacto

Grabación en vídeo de máximo 4 minutos de duración interpretando un tema musical con el que participar en el concurso e indicando: “quiero participar en el concurso Aliatar nuevos talentos con EUROPA FM”

Los datos personales de los concursantes serán tratados única y exclusivamente por UNIPREX y SALA ALIATAR.

2. En el caso del ganador:

DNI, a los efectos de verificar su identidad y edad

Dirección para efectuar el envío del Premio

¿Con qué finalidad y base de legitimación tratamos sus datos personales?

Tratamos sus datos personales con la finalidad de gestionar su participación en el presente concurso, así como gestionar la entrega del premio en caso de resultar seleccionada como una de las personas ganadoras.

La base de legitimación es la ejecución de las condiciones de participación en el concurso establecidas en las presentes bases (art. 6.1.b) RGPD).

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?

Los datos personales se conservarán durante la duración del concurso, así como durante los plazos legamente establecidos a los que estamos obligados para el caso de las personas ganadoras, por la normativa tributaria.

Destinatarios

Los datos personales de los ganadores podrán ser comunicados a SALA ALIATAR, exclusivamente cuando resulte necesario para la correcta gestión, organización y disfrute del premio. El tratamiento de los datos personales se realizará por SALA ALIATAR, de acuerdo a lo establecido en su propia política de privacidad.

Para poder gestionar debidamente el servicio prestado y los datos personales de sus usuarios, UNIPREX contará con la colaboración de terceros proveedores de servicios que pueden tener acceso a sus datos personales y que tratarán los referidos datos en nombre y por cuenta de UNIPREX como consecuencia de su prestación de servicios. UNIPREX se compromete a suscribir con ellos el correspondiente contrato de tratamiento de datos, mediante el cual les impondrá, entre otras, las siguientes obligaciones: aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas; tratar los datos personales para las finalidades pactadas y atendiendo únicamente a las instrucciones documentadas de UNIPREX; y suprimir o devolver los datos a UNIPREX una vez finalice la prestación de los servicios.

11.-Aceptación de las bases

Con su participación en la promoción de acuerdo con lo establecido en las presentes bases el usuario acepta las mismas y el criterio de la empresa en cuanto a la resolución de cualquier cuestión derivada del sorteo en el que participa.

UNIPREX y SALA ALIATAR no serán responsables de ningún problema o fallo técnico en redes y líneas telefónicas, sistemas on-line, servidores o proveedores, equipos informáticos, software, fallos en la recepción de imágenes debidos a problemas técnicos o congestión en la red de Internet o en páginas web, etc.

Asimismo, tampoco serán responsables de la combinación de cualquiera de estas circunstancias, incluidos daños que pueda sufrir el sistema informático de un participante o de cualquier otra persona o que, de cualquier modo, pudieran derivar del sorteo y de su promoción o publicidad.

El usuario da su consentimiento para la publicación de sus datos (nombre y localidad de residencia) en la página web y en Redes Sociales operadas por UNIPREX y SALA ALIATAR, así como, en su caso, las fotografías o imágenes de la entrega del premio.

UNIPREX y SALA ALIATAR declaran que las Redes Sociales a través de las que se anuncie la promoción no patrocinan, avalan ni administran de modo alguno este concurso, ni están asociados a ella.

UNIPREX y SALA ALIATAR se reservan el derecho, dentro de los límites establecidos legalmente, a modificar o anular en cualquier momento las presentes bases, comprometiéndose a comunicar las nuevas bases, condiciones o anulación definitiva, en su caso.

UNIPREX y SALA ALIATAR se reserva el derecho de eliminar justificadamente a cualquier participante que defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario de la promoción.

12.- Legislación

Las presentes bases se interpretarán de acuerdo con la legislación española. Asimismo, para cuantas controversias puedan derivarse de la interpretación de las mismas, las partes se someten a la jurisdicción y fuero de los Juzgados y Tribunales de Madrid, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.