¿Dónde estará el Estadio Shakira en Madrid? Todo lo que se sabe del recinto para sus conciertos

Shakira, en el concierto de su gira Las Mujeres Ya No Lloran en El Salvador | Agencia EFE

Shakira llegará a Europa a lo grande. La artista colombiana instalará su residencia europea en Madrid después de verano —ha confirmado tres conciertos aunque el alcalde de Madrid ha asegurado que serán 10— y establecerá como sede un nuevo recinto, el Estadio Shakira.

"Voy a tirar la casa por la ventana desde cualquier punto de vista porque Live Nation [promotora de entradas] está levantando un estadio especialmente para estos conciertos. Se va a llamar el Estadio Shakira", adelantó la artista en una entrevista sobre el recinto de sus shows del que podemos compartir los primeros datos.

Dónde estará el Estadio Shakira

Lejos de instalarse en el Estadio Metropolitano como Bad Bunny o hacerlo en el Santiago Bernabéu (suponiendo que vuelva a acoger conciertos en algún momento), Shakira ha preferido hacerlo en un nuevo estadio sin connotaciones futbolísticas de ningún tipo.

El Estadio Shakira se levantará para la ocasión dentro del Iberdrola Music, un espacio de más de 185.000 metros cuadrados, situado en el distrito madrileño de Villaverde y que fue diseñado para convertirse en un referente europeo de la música y el entretenimiento.

La ubicación de Iberdrola Music en Madrid | Google Maps

Este recinto, que según reza su bio de Instagram es "el más grande de Europa dedicado a la música, la cultura y el entretenimiento 💚", empezó a funcionar en 2023 para acoger la sexta edición del Mad Cool y desde entonces es sede del festival de música.

Aquí también se celebran otros festivales como el Reggaeton Beach Festival o este año, el Iberdrola Music Festival, programado para el sábado 27 de junio con motivo de los 125 años de Iberdrola.

Un estadio para los conciertos y más

El Iberdrola Music será sede del Estadio Shakira, del que próximamente se desvelarán más detalles, y también de la experiencia Shakira.

Las dimensiones del recinto (185.000 metros cuadrados) son perfectas para ejecutar el plan de la colombiana, que pretende que sus conciertos en Madrid sean una experiencia inmersiva.

Así, durante su residencia, el recinto se transformará en una ciudad paralela dentro de Madrid donde se unan música, arte y comunidad. La idea es celebrar las raíces culturales compartidas y destacar a Madrid como un escenario global para voces diversas.

Entre las actividades se espera que haya conciertos, exposiciones, charlas, talleres, cine, gastronomía, literatura y experiencias culturales compartidas, todas diseñadas y supervisadas por Shakira bajo el nombre Es Latina.

El recinto Iberdrola Music está ubicado en una zona abierta entre la carretera M-45 y la calle Laguna Dalga, en el distrito de Villaverde. Para llegar hasta ahí se puede hacer en transporte público (como la estación de Metro Villaverde Alto o las líneas 22, 79 y T41 de autobús) o en coche ya que hay zonas de aparcamiento habilitadas.

Primeras críticas a la ubicación

Aunque a priori la ubicación del Estadio Shakira se presenta perfecta no faltan las críticas a la elección de Live Nation. Según el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, urge buscar un nuevo espacio ya que el Iberdrola Music "sigue sin tener las condiciones necesarias" para celebrar grandes eventos.

"Llevo años reclamando tanto a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento que realicen las actuaciones necesarias para adecuar el entorno del espacio Iberdrola Music, para que tenga las condiciones de movilidad y accesibilidad necesarias para poder albergar eventos de naturaleza masiva", dijo este viernes Martín.

Para el socialista, "la seguridad debería ser lo primero" y tanto el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid han actuado con "desidia" y sin hacer absolutamente nada este respeto.