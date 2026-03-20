Dónde y cómo registrarse a la preventa de Shakira para las entradas de sus conciertos en Madrid

Shakira en 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' | Kevin Mazur / Getty Images para Live Nation

Shakira ha anunciado una residencia europea con sede en Madrid, donde ya ha confirmado tres conciertos para el mes de septiembre:

Viernes 25 de septiembre de 2026

de septiembre de 2026 Sábado 26 de septiembre de 2026

de septiembre de 2026 Domingo 27 de septiembre de 2026

Según el alcalde de Madrid, serán 10 conciertos en total, aunque todavía se desconocen las fechas de los otros siete. Sí se sabe que los espectáculos tendrán lugar en el Estadio Shakira, un espacio diseñado específicamente para esta "residencia europea" ubicado en Iberdrola Music (Villaverde).

Cómo apuntarse a la preventa en la web Shakira

Una de las tres preventas corre a cargo de la propia artista. Esta será la primera oportunidad para comprar entradas y empezará el martes 24 de marzo a las 10:00. Sin embargo, hace falta rellenar un formulario. Para ello, los usuarios deben registrarse en https://signup.ticketmaster.es/shakira e iniciar sesión con su cuenta de Ticketmaster.

Además, cada persona tiene que seleccionar las fechas de conciertos que le interesan. Debido a la alta demanda prevista, es recomendable apuntarse a los tres días para tener la máxima posibilidad posible de conseguir entradas.

Elegir las fechas | https://signup.ticketmaster.es/shakira

Después de dar los consentimientos oportunos y darle al botón de "Regístrate", la página web se actualiza para confirmar que "ya está todo listo".

Además, ofrece información importante para comprar entradas: "Puedes unirte a la sala de espera de tus preventas 30 minutos antes de que comiencen. El acceso está vinculado a tu cuenta, así que no necesitas códigos. Te enviaremos un recordatorio por correo electrónico con tu enlace de preventa el día antes del inicio".

Formulario completado | https://signup.ticketmaster.es/shakira

Preventas y venta general de Shakira

Los fans de Shakira tendrán tres oportunidades de comprar entradas en preventa:

Preventa Shakira - Empieza el martes 24 de marzo a las 10:00 para los usuarios que se hayan registrado en este enlace.

- Empieza el para los usuarios que se hayan registrado en este enlace. Preventa Santander SMusic - Comienza el miércoles 25 de marzo a las 10:00 para clientes del banco.

- Comienza el para clientes del banco. Preventa Live Nation - Disponible a partir del jueves 26 de marzo a las 10:00 en livenation.es.

Tras las preventas, la venta general de Shakira empieza el viernes 27 de marzo a las 10:00 en Live Nation, Ticketmaster y El Corte Inglés.