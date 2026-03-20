Entradas conciertos Shakira en Madrid: cuándo es la preventa, precios y fechas

Shakira vuelve de gira a España ocho años después con Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. La colombiana ha anunciado una residencia europea con sede en Madrid, donde ya ha confirmado tres conciertos para el mes de septiembre.

Viernes 25 de septiembre de 2026

de septiembre de 2026 Sábado 26 de septiembre de 2026

de septiembre de 2026 Domingo 27 de septiembre de 2026

Al parecer, según declaraciones del alcalde de Madrid, serán 10 conciertos en total, aunque todavía se desconocen las fechas de los otros siete. Sí se sabe que los espectáculos tendrán lugar en el Estadio Shakira, un espacio diseñado específicamente para esta "residencia europea" ubicado en Iberdrola Music (Villaverde) que contará con una amplia variedad de actividades: conciertos, exposiciones, charlas, talleres, cine, gastronomía, literatura y experiencias culturales compartidas.

Preventas para los conciertos de Shakira

Los fans de Shakira tendrán tres oportunidades de comprar entradas en preventa:

Preventa Shakira - Empieza el martes 24 de marzo a las 10:00 para los usuarios que se hayan registrado en este enlace.

- Empieza el para los usuarios que se hayan registrado en este enlace. Preventa Santander SMusic - Comienza el miércoles 25 de marzo a las 10:00 para clientes del banco.

- Comienza el para clientes del banco. Preventa Live Nation - Disponible a partir del jueves 26 de marzo a las 10:00 en livenation.es.

Venta general de entradas para Shakira

Tras las preventas, la venta general de Shakira empieza el viernes 27 de marzo a las 10:00 en Live Nation, Ticketmaster y El Corte Inglés.

Precios estimados de Shakira en Madrid

Aún se desconocen los precios oficiales para los conciertos de Shakira en Madrid con Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

Para hacerse una idea, es posible revisar los costes para los cinco shows de Shakira en el Estadio Nacional Jorge 'El Mágico' González en San Salvador (El Salvador), celebrados durante el mes de febrero de 2026:

Tribuna baja (visión limitada): $45

General: $70

Preferencial: $90

Tribuna alta: $90

Tribuna baja: $115

VIP de pie: $150

Platinum: $225

Ultra Platinum: $275

A modo de guía, también se pueden tener en cuenta los precios del último concierto de Shakira en Madrid, celebrado en 2018 con la gira El Dorado World Tour: