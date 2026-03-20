Vota en la encuesta de 'Pueblos especiales' y elige al mejor de la semana
Seguimos buscando los pueblos más molones de España y esta semana cinco nuevos candidatos luchan por entrar en la lista. Son representantes de Almería, Murcia, Salamanca, Palencia y Soria. ¿Cuál debe ganar? ¡Vota en nuestra encuesta y descubre el lunes al ganador!
Participa en el concurso y demuestra que tu pueblo es el más molón mandando un mensaje al 619 441 746
Queremos seguir haciendo crecer la lista de Pueblos especiales y esta semana cinco localidades compiten por colarse entre las más molonas.
Marcilla de Campos, Pedro, Bocacara, Fondón y Alhama de Murcia se baten en duelo en la nueva encuesta de Cuerpos especiales para colocar su nombre es nuestro mapa y conseguir que su embajador se lleve el kit del programa.
Si no ves el mapa correctamente, pincha aquí.
Hay que reconocer que todas tienen razones de sobra para ganar, pero solo una puede llevarse el premio. ¿A cuál se lo darías tú? ¿Con qué localidad te quedas?
Marcilla de Campos (Palencia) podría ganar gracias a burro Roque, que es viral a nivel mundial. Pedro (Soria), de donde son los pedrolos (el gentilicio es top), puede llevarse el gato al agua con la iniciativa Luminaria Sound. Bocacara (Salamanca) tiene posibilidades gracias a sus innumerables fiestas, incluida una nochevieja en verano. Fondón (Almería) nos gana con toda su riqueza cultural. Y Alhama de Murcia (Murcia), con su castillo y sus termas que ya existían en tiempos de los romanos.
¡Ha llegado el momento de votar! ¿Con cuál te quedas? Elige a tu favorita y descubre el lunes 23 de marzo a a la ganadora. Además el lunes empezamos una nueva semana de concurso con nuevos candidatos. Si quieres que tu pueblo sea uno de ellos, manda un mensaje al 619 441 746 y demuestra que es el más molón.
Vota en la encuesta de Pueblos especiales y elige tu pueblo favorito
- 1
Bocacara (Salamanca)
Población - 140 habitantes censados | Reclamo - las fiestas improvisadas de verano con una nochevieja, concurso de lanzamiento de huesos de aceituna y mucho más y torreznos a las 8 de la mañana | Otras cosas típicas - su iglesia del siglo XV con dos enormes piedras en parte de atrás que han cogido forma de cabeza por la erosión, el puente y su gentilicio, bocacareños.
- 2
Pedro (Soria)
Población - 2 habitantes en invierno (cerca de 200 en agosto) | Reclamo - la ermita de la Virgen del Val del siglo VII | Otras cosas típicas - su calle, su gentilicio Pedrolos, la iniciativa Luminaria Sound, los torreznos y las rosquillas.
- 3
Alhama de Murcia (Murcia)
Población - 24.200 habitantes | Reclamo - su castillo del siglo XI y XII con aguas termales debajo | Otras cosas típicas - museo arqueológico con restos de termas románicas y baños islámicos, también fueron baños termales del siglo XIX, los barrancos de Gebas, el mirador de Muela y la fiesta de Los Mayos.
- 4
Fondón (Almería)
Población - 1.192 habitantes | Reclamo - Museo de Arte Godoy | Otras cosas típicas - las fiestas de San Sebastián; la iglesia de San Andrés; sus casas señoriales burguesas, destacando Casa Palacio de las Godoyas de siglo XVIII; una antigua almazara ejemplo de la Revolución Industrial, los típicos platos alpujarreños y las migas.
- 5
Marcilla de Campos (Palencia)
Población - 30 habitantes | Reclamo - su burro Roque que ha dado la vuelta al mundo gracias a un video de TikTok con 3 millones de visitas | Otras cosas típicas - la iniciativa Marcilla Viva para que la tradición no desaparezca, su iglesia del siglo XVII y el vino hecho por sus vecinos, premio al Mejor vino de Palencia.