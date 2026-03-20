Vota en la encuesta de 'Pueblos especiales' y elige al mejor de la semana

El mapa de Pueblos especiales de la semana del 16 de marzo. | Europa FM

Participa en el concurso y demuestra que tu pueblo es el más molón mandando un mensaje al 619 441 746

Queremos seguir haciendo crecer la lista de Pueblos especiales y esta semana cinco localidades compiten por colarse entre las más molonas.

Marcilla de Campos, Pedro, Bocacara, Fondón y Alhama de Murcia se baten en duelo en la nueva encuesta de Cuerpos especiales para colocar su nombre es nuestro mapa y conseguir que su embajador se lleve el kit del programa.

Si no ves el mapa correctamente, pincha aquí.

Hay que reconocer que todas tienen razones de sobra para ganar, pero solo una puede llevarse el premio. ¿A cuál se lo darías tú? ¿Con qué localidad te quedas?

Marcilla de Campos (Palencia) podría ganar gracias a burro Roque, que es viral a nivel mundial. Pedro (Soria), de donde son los pedrolos (el gentilicio es top), puede llevarse el gato al agua con la iniciativa Luminaria Sound. Bocacara (Salamanca) tiene posibilidades gracias a sus innumerables fiestas, incluida una nochevieja en verano. Fondón (Almería) nos gana con toda su riqueza cultural. Y Alhama de Murcia (Murcia), con su castillo y sus termas que ya existían en tiempos de los romanos.

¡Ha llegado el momento de votar! ¿Con cuál te quedas? Elige a tu favorita y descubre el lunes 23 de marzo a a la ganadora. Además el lunes empezamos una nueva semana de concurso con nuevos candidatos. Si quieres que tu pueblo sea uno de ellos, manda un mensaje al 619 441 746 y demuestra que es el más molón.