Aliatar Nuevos Talentos con Europa FM busca solistas y grupos emergentes

La oportunidad que estabas esperando llega a Granada. Aliatar Nuevos Talentos con Europa FM aterriza en la ciudad de la Alhambra para descubrir solistas y grupos emergentes de toda España. ¡Tú puedes ser uno de ellos!

Si tu sueño es la música, ha llegado el momento de demostrarlo y subirte al escenario para conquistar a público y jurado.

Los castings para participar en el concurso patrocinado por Sala Aliatar, Academia Puerta Real y Baila.FM y organizado en colaboración con Agencia Wola ya están en marcha y tu propuesta no se puede quedar fuera.

No esperes más y apunta cómo participar. ¡Te están esperando!

Únete a los castings de Aliatar Nuevos Talentos con Europa FM

Lo primero que tienes que hacer (tú o tu grupo) es tener muy claro con qué canción quieres conquistar al jurado. Puede ser una canción propia o una versión, adaptación o interpretación de una que ya exista.

Lo siguiente es grabar un vídeo con la canción. No puede durar más de cuatro minutos y debería incluir solo un tema musical. Si hay más canciones en el vídeo, solo se tendrá en cuenta la primera.

Una vez que ya esté todo, manda un email con tu propuesta y los datos del grupo o solista a granada@europafm.es. ¡Tienes desde el 2 de febrero hasta el 10 de abril!

📅 Plazo de participación: del 2 de febrero al 10 de abril

🎥Vídeo: máximo cuatro minutos con la canción que se quiere presentar

📧Email: granada@europafm.es

📩Todo lo que hay que incluir en el mail: nombre del grupo o solista, datos de la persona de contacto (nombre, apellidos y correo electrónico) y la frase “Quiero participar en el concurso Aliatar Nuevos Talentos con Europa FM”.

Los castings para participar en Aliatar Nuevos Talentos con Europa FM están abiertos hasta el 10 de abril. | Europa FM

Quién llega a la final de Aliatar Nuevos Talentos con Europa FM

Solo 16 propuestas pueden llegar a las fases eliminatorias, de las que saldrán los cuatro finalistas de Aliatar Nuevos Talentos con Europa FM.

Los miembros del jurado, compuesto por representantes de Europa FM Granada y de las empresas patrocinadoras, serán los encargados de seleccionar a los 16 semifinalistas que participen en las galas del 7, 14, 21 y 28 de mayo. El ganador de cada una, que será elegido por el público de la gala y el jurado de la organización, llegará a la Gran Final del viernes 29 de mayo que tendrá lugar en la Sala Aliatar. Además, los cuatro serán entrevistados en Más de Uno de ONDA CERO GRANADA y podrán interpretar su canción en directo en antena.

El día de la final deberán volver a demostrar su talento cantando en directo ante el público y el jurado, que elegirá al ganador valorando la originalidad de su canción (50%) y la ejecución, puesta en escena e imagen (50%).

El ganador dará un concierto exclusivo en Sala Aliatar y además serán entrevistados en ONDA CERO GRANADA y recibirá regalos exclusivos de los patrocinadores del evento.

¡No esperes más y manda ya tu propuesta! ¡No es un sueño, es tu oportunidad!