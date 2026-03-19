¿Rosalía hace playback en su gira? Israel Del Amo, experto vocal, responde: "Suena increíble a pesar de la dificultad"

Rosalía comenzó su gira LUX TOUR el pasado 16 de marzo en Lyon, y este miércoles 18 ha celebrado el segundo concierto en París. El espectáculo, que mezcla ballet, ópera y espiritualidad, ha generado debate en redes sociales por la actuación de Mio Cristo Piange Diamanti, un tema inspirado en las arias italianas donde la artista podría estar usando playback.

Los fans de Rosalía han desatado un intenso debate alrededor de este asunto, y desde Europa FM hemos contactado en exclusiva con el experto vocal Israel Del Amo para analizar técnicamente la ejecución de la artista. "De momento, es pronto para poder garantizar al cien por cien que Rosalía esté haciendo playback", asegura.

El análisis vocal de Israel Del Amo

Sin embargo, entiende que las sospechas del público están motivadas por "la perfección vocal que se aprecia en las partes finales de la canción Mio Cristo Piange Diamanti, a pesar de la gran dificultad que esas partes tienen a nivel de técnica vocal".

Israel Del Amo no descarta el uso de playback, pues señala "un cambio notorio en la presencia vocal que se escucha en los vídeos del directo justo cuando empieza esa parte más compleja". "Su voz pasa a otro plano, quedándose un poco atrás cuando debería ser justo lo contrario por la técnica vocal que está empleando, que es belting, que precisamente hace que la voz se escuche con mucha intensidad", explica.

El experto y coach vocal asegura que "se nota una diferencia respecto a las partes anteriores, como si algo cambiara y no formara parte del directo". ¿Y por qué ocurre esto? "Justo en esa parte incluyen instrumentación para enfatizar musicalmente lo que ella está transmitiendo con su voz, y eso puede hacer que su voz pase a un segundo plano. Pero es algo extraño, ya que en otras partes de su show no es tan notorio y tiene un equipo técnico de primer nivel, por lo que se entiende que no es un problema técnico sino algo pretendido o, efectivamente, playback".

En este sentido, es posible que "no hayan hecho una buena medición de la presencia vocal supuestamente pregrabada necesaria en un estadio donde hay miles de personas", señala Del Amo.

Por el contrario, defiende que Rosalía es una artista de directo, por lo que sería extraño que optara por el playback justo en el momento más exigente de Mio Cristo Piange Diamanti. "En Rosalía siempre predomina la presencia vocal como factor clave, tanto en sus canciones de estudio como en directo, siendo este su punto diferencial artístico. En su proyecto, su voz es su instrumento principal, y eso es algo que ella defiende mucho en su espectáculo. Por tanto, en esta parte tan compleja, que es donde más podría lucirse, sería lógico dar más presencia a su voz y no ocultarla".

Sin embargo, el experto concluye que es imposible determinar con seguridad si Rosalía usa playback o no. "Por eso, habrá que esperar a próximos conciertos para tener más datos y poder seguir analizándolo", zanja.