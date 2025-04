Consigue una invitación doble para ver a Antonio Orozco en el Local de Ensayo Europa FM

¡Llegó el momento! Local de Ensayo Europa FM reabre sus puertas el miércoles 30 de abril para recibir a Antonio Orozco. Tras el buen sabor de boca que nos dejó el paso de Álvaro de Luna por nuestra sala, el cantante catalán llega para presentarnos su disco El tiempo no es oro, que lanza el viernes 25 de abril, y desvelarnos también los secretos de los ensayos de su próxima gira, que arranca el 5 de junio en Mérida (Badajoz).

Será la ocasión perfecta para ver cómo se monta un concierto, descubrir cómo evoluciona una canción hasta formar parte del tracklist de un disco y disfrutar de la habitual cercanía de Antonio Orozco, que hablará de tú a tú con un selecto grupo de oyentes de Europa FM, en el que puedes estar tú.

Si quieres formar parte y hacerte con una invitación doble para colarte en este ensayo casi clandestino, solo tienes que responder a nuestro formulario y decirnos cómo se llama la hija de Antonio Orozco a la que dedica la canción que puedes escuchar en Europa FM. ¡Recuerda! Solo podrás entrar si eres mayor de edad.

El plazo para participar arranca este viernes 25 de abril a las 11:00 horas y se cierra el lunes 28 a las 17:00. No lo dejes escapar porque ya te avanzamos que la experiencia merece la pena. ¡La magia surge cada vez que se abre el Local de Ensayo Europa FM y todo puede ocurrir! Desde un acústico improvisado, como el que hizo Dani Fernández de Supersubmarina, o una revelación musical, como la de Franz Ferndinand y la historia de Take Me Out.

El plan es perfecto para darle la bienvenida al puente de mayo. ¡Así que, apunta! Antonio Orozco visita nuestro local, situado en la sala La Movida Madrileña, en el corazón de Madrid, el miércoles 30 de abril a las 20:30 horas y para conseguir tu invitación solo tienes que contestar nuestro formulario. Los oyentes más rápidos en responder correctamente la pregunta serán los ganadores y el mismo lunes sabrán que están en lista.

¡Participa!