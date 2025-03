Álvaro de Luna añade nuevas canciones al setlist del Movistar Arena con el público del Local de ensayo Europa FM

"¡Que viva la improvisación! ¡Y que espero que lo paséis bien!"

Con estas dos frases Álvaro de Luna quiso arrancar su Local de Ensayo Europa FM. Fue todo una declaración de intenciones por parte del sevillano, que se dejó llevar por el espíritu de la improvisación propio de las salas de ensayo y se saltó el guion previsto para la noche, si es que en algún en algún momento hubo un guion.

Porque lejos de empezar con uno de sus temas actuales, Álvaro de Luna decidió llevar al público, un privilegiado grupo de oyentes de Europa FM, al pasado. Viajó a su etapa como vocalista de Sinsinti para tocar Cuando éramos dos, una de las primeras canciones que compuso.

Álvaro de Luna nunca le ha dado la espalda a la música de sus inicios, aunque en su charla con la periodista Carmen Basanta, encargada de conducir el acto, contó que ahora en directo les hace arreglos distintos. "Lo importante para nosotros es sorprender", aseguró sobre lo que ocurre cuando se sube a un escenario con su banda.

Esta es la primera vez que lo ha hecho desde el fin de la gira. Álvaro de Luna acaba de llegar de Indonesia, donde se fue a hacer reset. "Es muy complicado parar. Todo el exceso de trabajo me ha producido un poco de ansiedad y necesitaba quitarme de Madrid", aseguró sobre las vacaciones en el que grabó el videoclip de En tu costado, su nueva canción de no había tocado nunca en directo hasta llegar al Local de Ensayo Europa FM. "Normalmente todas mis canciones van supervestidas pero esta es distinta", añadió al hablar de cómo se la plantea en un gran recinto.

"Tenemos el repertorio planeado previamente pero que si queréis proponer alguna..."

Aquí puede pasar de todo y hasta el público puede proponer canciones para el concierto del 20 de mayo en el Movistar Arena de Madrid. "Tenemos el repertorio planeado previamente pero que si queréis proponer alguna", dijo en un momento de la noche Álvaro de Luna, al que le lanzaron propuestas como Duele,Portarse malo Flores de abril , que hacía mucho que no tocaban en directo y que sin dudarlo se animó a tocar en este encuentro tan especial.

No queda tanto para el concierto de Madrid, ni para los de Barcelona y Sevilla, y Álvaro de Luna ya está preparando todo. Asegura que habrá sorpresas distintas en cada uno pero no da pistas. ¿Veremos a Dani Fernández sobre el escenario del Movistar Arena? "Habrá que ir para comprobarlo", dijo el cantante, que incluyó en el repertorio de esta noche uno de sus himnos, Levantaremos al Sol, para el que tuvo que pedir ayuda al público. "Necesito que hagáis la percusión con las palmas", dijo a los presentes que se volcaron con él.

La nueva gira de Álvaro de Luna volverá a ser roja. "Es el color de la pasión, de ponerle corazón a las cosas. Todos los que nos subimos, le ponemos mucha pasión, mucho amor", aseguró el cantante que, pese a que se viene una época de grandes recintos, se emociona en salas como esta porque te permite compartir con el público.

Todo contigo tuvo dos versiones. Álvaro de Luna cantó la canción por todos conocida y cómo era en sus inicios cuando empezó a componerla

"¿Todo contigo o Juramento eterno de sal? ¿O las dos?", preguntó en otro momento a los asistentes que se vinieron arriba cuando el sevillano dijo ¡Vamos con las dos! Y no fueron solo las dos, sino tres porque Todo contigo tuvo dos versiones. Álvaro de Luna cantó la canción por todos conocida y cómo era en sus inicios cuando empezó a componerla. "Arrancaba más baja, luego empezamos a subirla. Queríamos que tuviese coherencia sonora con el disco y por eso la cambiamos", explicó antes de sacar un vídeo de la intrahistoria del tema.

"Estoy deseando que pase el Movistar Arena por los nervios. Creo que no lo voy a disfrutar tanto como debería, lo voy a semidisfrutar. Soy demasiado exigente conmigo mismo, por eso me he tenido que ir un mes a Bali", confesó poco antes de lo que podía parecer una despedida pero no lo fue.

Lo último no fue Juramento eterno de sal como había dicho. Álvaro de Luna cerró el Local de Ensayo Europa FM como empezó, improvisando, y escuchando los bises cantó Portarse mal.