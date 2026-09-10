Consigue tu invitación para el showcase exclusivo de Paula Koops en Alicante | Europa FM

Seguimos celebrando y lo hacemos con Paula Koops.

La cantante madrileña se une a Europa FM para invitar a todos nuestros oyentes a brindar de nuevo en un showcase exclusivo que no querrás perderte.

El jueves 24 de septiembre aterriza en Alicante para darlo todo en esta fiesta de 30 cumpleaños que no para de llevarnos de viaje. La misma Paula Koops fue protagonista de la Semana Grande de Santander, estuvo recientemente en La Bañeza (León) y ahora llega a la Sala The One dispuesta a que brindemos todos juntos por estas tres décadas (y lo que está por venir).

El plan se presenta perfecto y no queremos que te lo pierdas así que apunta todo los detalles y corre a por tu invitación.

🗓️ Cuándo: jueves, 24 de septiembre

📍 Dónde: Sala The One (Alicante)

🕒 A qué hora: 21:30 horas

Recoge ya tu invitación

Si ya tienes tu agenda despejada, toca ir a recoger las invitaciones. El reparto arranca el jueves 10 de septiembre y las invitaciones estarán disponibles hasta agotar existencias. ¡Toma nota dónde ir a por la tuya!