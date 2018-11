Día Arnau Griso en Europa FM: Gana fantásticas bicis plegables MOMA ¡cada hora!

El grupo británico formado por Perrie Edwards, Jesy Nelson, Leigh-Anne Pinnock y Jade Thirlwall publican nuevo y esperado disco: LM5, del que ya hemos podido escuchar temazos como ‘Woman Like Me’ junto Nicki Minaj, Pera celebrar este lanzamiento, en Europa FM celebramos el Día Little Mix regalando fantásticos auriculares EXTRA BASS inalámbricos de Sony con BLUETOOTH® y Noise Cancelling. ¡Celebra el #DíaLittleMixEuropaFM!

