Celebra el Día Blas Cantó en Europa FM ¡ganando cheques de 250€ cada hora!

Con motivo del lanzamiento de álbum Complicado, en Europa FM queremos regalarte un cheque de 250€ ¡cada hora! Y por si eso fuera poco, Blas Cantó estará con nosotros ese mismo miércoles 19 de septiembre por la mañana, a las 09:30h, en un Facebook LIVE con el presentador de ¿Me Pones?, Juanma Romero, donde podrás preguntarle todo lo que quieras sobre su nuevo trabajo. ¡Además habrá sorpresas, así que muy atent@! #DíaBlasCantóEuropaFM

Este joven murciano ha demostrado ser todo un referente de la música de nuestro país, desde que despuntara como miembro de Auryn, hemos podido ver que además de talento derrocha simpatía, y así lo probó el año pasado con su victoria el año pasado en la quinta edición en Tu Cara Me Suena, el talent show de Antena3.

Ahora, Blas Cantó nos presenta su esperado primer disco en solitario, que recopila los éxitos recientes como ‘Él no soy yo’, pero también sus más que sonados temas en inglés ‘In your bed’ o ‘Drunk and Irresponsible’.

Complicado sale a la venta en una edición normal compuesta por doce canciones, y una edición limitada que contará con cuatro temas más, entre los que encontramos 'Back to the 80’s', 'Tan solo un recuerdo', 'What if you?' y 'Treat her right'.

En el disco encontramos también colaboraciones como la ya citada con la vocalista de La Oreja de Van Gogh, Leire Martínez, o Beatriz Luengo.

El single ‘Él no soy yo’, acumula más de 28 millones de reproducciones en YouTube:

Estos son los temas que encontramos en el disco Complicado de Blas Cantó:

1. Él no soy yo

2. No volveré (a seguir tus pasos)

3. Save Me

4. In Your Bed

5. Dejarte Ir feat. Leire Martínez

6. Complicado

7. Algo Más feat. Beatriz Luengo

8. Héroe

9. Sed de ti

10. Drunk and Irresponsible

11. Si eres tú…

12. Desde Mi Infierno

Edición limitada:

13. Back to the 80’s

14. Tan solo un recuerdo

15. What if you?

16. Treat her right