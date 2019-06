¡Gana un viaje a Londres para ver a Ariana Grande en concierto!

¿Te gustaría hacer una escapada a Londres para ver a Ariana Grande en concierto? Consigue un fantástico viaje para dos personas gracias a Ariana Grande y nuestro programa del fin de semana ¿ Me Pones ?, con Juanma Romero . Hotel + vuelos + traslados + entradas , ¡Disfruta del directo de la artista!

Ariana Grande no para de conseguir éxito tras éxito. Todavía con su disco 'Sweetener' en lo más alto, la artista nos sorprendió publicando su nuevo trabajo 'Thank U Next', tan sólo 6 meses más tarde.

Nos lo presentó con el tema que da nombre al álbum seguido de '7 Rings' y 'Break up with your girlfriend, I'm bored', convirtiéndolos todos ellos en nuevos hits.

Y todas estas nuevas canciones así como éxitos anteriores son los que Ariana Grande está presentando en directo en una extensa gira por Estados Unidos que a mediados de agosto traerá a Europa.

En Europa FM no queremos que te quedes sin la oportunidad de ver a la artista en directo y por eso queremos llevarte a Londres a ti y a la persona que tú elijas a uno de sus conciertos como todo un VIP con entradas Gold Circle, ¡con vuelos, hotel y traslados al aeropuerto incluidos!

¿DÓNDE Y CUÁNDO?

Para el concierto que ofrecerá Ariana Grande el próximo 17 de agosto en el The O2 de Londres.

¿CÓMO PARTICIPO?

Para participar tenías que estar muy atent@ al Stories de Europa FM en Instagram y en Facebook, porque desde el lunes 1 de julio hasta el viernes 5, donde publicaremos cada día una palabra clave que deberás introducir en el módulo de participación que aparecerá bajo esta noticia a partir del lunes.

De entre todos los comentarios, el viernes 5 de julio elegiremos los más divertidos y entrarán en directo en ¿Me Pones? el sábado 6 y domingo 7 de julio, donde Juanma Romero les hará un cuestionario. ¡El que más preguntas correctas responda será el ganador/a que se anunciará el domingo 7 de julio!