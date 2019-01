Ariana Grande se quita las penas derrochando con sus amigas en '7 Rings'

Ya podemos disfrutar de '7 Rings', la nueva canción de Ariana Grande que apunta a convertirse en un nuevo éxito de la artista. '7 Rings' está claramente inspirada en el clásico 'My Favourite Things' del musical 'Sonrisas y Lágrimas', que se estrenó hace 60 años.

Ariana utiliza la melodía del tema, (cuyos autores originales aparecen en los créditos), con una base trap y una letra mucho más materialista en la que "sus cosas favoritas" no son tan inocentes como las que cantaba Julie Andrews.

Coches caros, joyas, fiestas y mucho champán es lo que necesita Ariana para olvidar los problemas, que el pasado año no han sido pocos. A pesar de que su carrera está en lo más alto, acumulando éxito tras éxito, su vida personal se ha visto afectada por la muerte de Mac Miller o la complicada ruptura con Pete Davidson.

Así que ante tanto drama sus amigas decidieron llevarse a la artista a pasar un "día de chicas" en Nueva York, donde fueron a Tiffany's y ella quiso comprarle un anillo a cada una (de ahí el título de la canción) y después irse de fiesta por la gran manzana.

Obviamente un día tan completo tenía que materializarse en una canción donde 4 de estas amigas ( Victoria Monét, Tayla Parx, Njomza y Kaydence Krysiuk) aparecen como co-autoras del tema. Las otras dos que de las que habla son Courtney Chipolone y Alexa Luria.

En cuanto a la letra, Ariana vuelve a sacar su sentido del humor con frases tan estelares como "You like my hair? Gee, thanks, just bought it" (¿Te gusta mi pelo? Gracias, lo acabo de comprar), repitiéndose en cada estribillo.