Paula Koops te invita a un showcase exclusivo el domingo 11 de octubre en Valladolid

Paula Koops te invita a un showcase exclusivo el 11 de octubre en Valladolid | Europa FM

Paula Koops sigue celebrando con Europa FM y su canción Brindemos ya se ha convertido en uno de los himnos de nuestro 30 cumpleaños.

Tras arrasar en Barcelona en el concierto Europa FM de La Mercè, la cantante llega ahora a Valladolid para invitar a nuestros oyentes a un showcase exclusivo el domingo 11 de octubre. ¿Te lo vas a perder?

🗓️ Cuándo: domingo, 11 de octubre

📍 Dónde: Sala Blanca del Lava - Valladolid

🕒 A qué hora: 19:30 horas

Paula Koops trae el plan de tarde perfecto para un domingo de otoño con música, buen rollo y el primer adelanto de su nuevo álbum. Tu tercer cubata ya está disponible en plataformas y Bar de los olvidados ya tiene fecha de apertura.

El disco llega el 12 de febrero de 2027, tres años después de su álbum debut y justo un mes antes del inicio Tour 2027. El 5 de marzo arranca en Barcelona para seguir después en Sevilla, Zaragoza, Murcia, Madrid, Bilbao y Valencia. La gira cerrará en mayo y las entradas ya están disponibles.

Un tardeo perfecto para el que muy pronto te contaremos cómo conseguir invitaciones. ¡No dejes de encender la radio, seguir nuestra web y nuestras redes y apúntate al plan!