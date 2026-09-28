Barcelona lo da todo en el concierto Europa FM en La Mercè con grandes artistas | EUROPA FM

Qué mejor forma de celebrar las Fiestas de la Mercè que con la mejor música desde el concierto Europa FM. Malmö 040 y Paula Koops transmitieron su buen rollo y sus temazos pop toda Barcelona, y Leire Martínez deslumbró con un show potente y con mucha garra. ¡Y mucho más!

Un año más, las Fiestas de la Mercé acogieron el gran concierto de Europa FM, con artistas que lo dieron todo sobre el escenario y que hicieron inolvidable la velada.

El espectáculo musical, de acceso libre, comenzó a las 20:00 horas para ambientar la Avenida María Cristina de Barcelona con la mejor música.

En esta cita barcelonesa no podían faltar Banda Neón e Ivan Herzog, quienes abrieron esta serie de conciertos para hacer bailar desde bien pronto a toda la Ciudad Condal.

La siguiente en actuar fue Paula Koops con su frescura popera que puso a bailar a todos los presentes con canciones como Línea 7 y Novio del año.

Malmö 040 continuó el show como el último artista confirmado del concierto Europa FM, y lo hizo con el buen rollo que los caracteriza al son de canciones como Por ti por mí.

La actuación de Leire Martínez cerró este gran concierto Europa FM, y con la artista el público cantó a pleno pulmón temazos como Mi nombre y Rosas.

Estos cinco artistas representan la variedad musical que siempre ha caracterizado a Europa FM y por la que se ha convertido en un referente a nivel nacional. Además, con esta cita se reafirma la apuesta por la música en directo, como demuestra el proyecto Local de Ensayo Europa FM, nuestros ya míticos showcases o la recién celebrada Fiesta 30 años Europa FM.