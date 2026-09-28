Barcelona lo da todo en el concierto Europa FM en La Mercè con grandes artistas
Qué mejor forma de celebrar las Fiestas de la Mercè que con la mejor música desde el concierto Europa FM. Malmö 040 y Paula Koops transmitieron su buen rollo y sus temazos pop toda Barcelona, y Leire Martínez deslumbró con un show potente y con mucha garra. ¡Y mucho más!
Un año más, las Fiestas de la Mercé acogieron el gran concierto de Europa FM, con artistas que lo dieron todo sobre el escenario y que hicieron inolvidable la velada.
El espectáculo musical, de acceso libre, comenzó a las 20:00 horas para ambientar la Avenida María Cristina de Barcelona con la mejor música.
En esta cita barcelonesa no podían faltar Banda Neón e Ivan Herzog, quienes abrieron esta serie de conciertos para hacer bailar desde bien pronto a toda la Ciudad Condal.
La siguiente en actuar fue Paula Koops con su frescura popera que puso a bailar a todos los presentes con canciones como Línea 7 y Novio del año.
Malmö 040 continuó el show como el último artista confirmado del concierto Europa FM, y lo hizo con el buen rollo que los caracteriza al son de canciones como Por ti por mí.
La actuación de Leire Martínez cerró este gran concierto Europa FM, y con la artista el público cantó a pleno pulmón temazos como Mi nombre y Rosas.
Estos cinco artistas representan la variedad musical que siempre ha caracterizado a Europa FM y por la que se ha convertido en un referente a nivel nacional. Además, con esta cita se reafirma la apuesta por la música en directo, como demuestra el proyecto Local de Ensayo Europa FM, nuestros ya míticos showcases o la recién celebrada Fiesta 30 años Europa FM.