Consigue una invitación doble para el showcase de Nil Moliner en Marbella (Málaga)

Consigue una invitación doble para el showcase de Nil Moliner en Marbella | Europa FM

¡Nos vamos de fiesta!

Europa FM no para de celebrar sus 30 años y esta vez lo vamos a hacer con Nil Moliner.

El intérprete de Tu cuerpo en braille, que no quiso perderse la fiesta del lunes 21 de septiembre en Madrid, hace las maletas para invitar a todos nuestros oyentes a un showcase exclusivo el jueves 22 de octubre en Marbella (Málaga).

¿Te apuntas? La fiesta arranca a las 21:00 horas en el hotel ME Marbella y ya te podemos adelantar que será la ocasión perfecta para disfrutar de sus grandes éxitos como Libertad y otros temas más recientes como Me acuerdo de ti. Tampoco faltarán el buen rollo, las ganas de pasarlo bien y, quién sabe, puede que también las versiones como en Local de Ensayo Europa FM.

📅 Jueves, 22 de octubre

🕡 21:00 horas

📍 ME Marbella - C/ Mario Vargas Llosa s/n - Marbella (Málaga)

Consigue una invitación doble para Nil Moliner

Si te apetece unirte al plan, no te lo pienses mucho. Desde ya mismo puedes conseguir una invitación doble.

Esta vez no vas a tener que ir a por ella a ningún sitio. Solo tienes que ser uno de los más rápidos en solicitarla a través del siguiente formulario y te llevarás un pase doble para unirte a la cita. Recuerda, tú y tu acompañante deberéis ser mayores de edad.