Paula Koops anuncia 'TOUR 2027', la gira de su nueva era artística
Paula Koops tiene planeado recorrerse todas las salas de España a lo largo de 2027, y las entradas de estos nuevos conciertos ya están a la venta. Además, próximamente se anunciarán nuevas fechas.
Paula Koops: "Celebro cada cosa que me pasa porque me da para una canción"
Después de hacer un concurso inolvidable en Tu cara me suena 13, Paula Koops da un paso adelante en su carrera musical con el anuncio oficial de su Tour 2027, una gira que marcará el inicio de una nueva etapa artística en la que la cantante mostrará su evolución tanto musical como personal.
Tras conquistar al público con su frescura y autenticidad, Paula se prepara para presentar un directo completamente renovado, en el que las nuevas canciones tendrán un papel protagonista. Temas con una producción más ambiciosa, letras más íntimas y una visión más madura que reflejan el momento vital y creativo que atraviesa la artista.
Los seguidores ya han podido descubrir un adelanto de esta nueva era con Barcelona y Brindemos, dos canciones que han servido como carta de presentación de un proyecto más sólido, emocional y honesto, y que han despertado una enorme expectación entre sus fans.
La gira recorrerá, por el momento, siete ciudades españolas:
- 5 de marzo – Barcelona – Sala Luz de Gas
- 12 de marzo – Sevilla – Sala Supra
- 14 de marzo – Zaragoza – Sala Oasis
- 19 de marzo – Murcia – Sala REM
- 15 de abril – Madrid – Sala But
- 24 de abril – Bilbao – Sala Blue (Santana 27)
- 14 de mayo – Valencia – Sala Jerusalem
Este será solo el comienzo, ya que próximamente se anunciarán nuevas fechas, ampliando el recorrido de una gira que promete convertirse en un gran acontecimiento musical de 2027.
Con un espectáculo diseñado para acompañar esta nueva etapa, Paula Koops invita a su público a vivir una experiencia más cercana, intensa y emocionante que nunca.
Las entradas ya están disponibles en los canales oficiales de venta.