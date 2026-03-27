No te pierdas el showcase exclusivo de Efecto Pasillo en La Bañeza (León)

Apúntate al showcase exclusivo de Efecto Pasillo en La Bañeza (León) | Europa FM

La música en directo anima la llegada de la primavera y en Europa FM queremos proponerte un plan.

El jueves 9 de abril Efecto Pasillo aterriza en La Bañeza (León) con un showcase exclusivo al que tú y todos tus amigos estáis invitados.

Los canarios inundarán de buen rollo el Teatro Municipal de La Bañeza donde podremos disfrutar de sus grandes hits como Pan y mantequilla y No importa que llueva y también de sus lanzamientos más recientes como Oro y diamantes o Buen Café. ¿Te animas?

📅 Día: jueves 9 de abril

🕧 Hora: 21:00 horas

📍 Lugar: Teatro Municipal de La Bañeza

Consigue invitaciones para Efecto Pasillo en La Bañeza

Si te hace el plan, no tienes que esperar más. El reparto de invitaciones ya ha empezado. Toma nota de dónde recogerlas:

Lugar: Oficina de Turismo Municipal de La Bañeza

Dirección: Calle Fray Diego Alonso 9. La Bañeza

Horario: de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas

No esperes más y consigue ya tu entrada. ¡Abril hay que vivirlo con música!