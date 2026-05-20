Quiénes son Chuwi, los teloneros de Bad Bunny en sus conciertos en España

Bad Bunny aterriza este 22 de mayo en Barcelona para dar comienzo a la rama europea de DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour, en la que el artista, además de dar 12 conciertos en España, también se recorrerá países como Portugal, Italia, Polonia, Alemania y Francia, entre otros.

Si bien los ojos están puestos sobre todo en los posibles invitados que pueda subir el puertorriqueño al escenario en sus citas en Madrid y Barcelona, se ha revelado a una banda que no faltará en ninguno de los conciertos del intérprete de Callaíta en Europa.

Se trata de Chuwi, un grupo indie de Puerto Rico formado por los hermanos Willy, Lorén y Wester Aldarondo, junto al percusionista Adrián López.

Para los fans de Bad Bunny esta banda no es nada desconocida, pues canta junto al artista en el tema WELTiTA, una de las colaboraciones incluidas en el álbum Debí tirar más fotos.

Asñi es Chuwi

Chuwi es una formación musical distinta al estilo habitual de Bad Bunny, pero en su música mezclan ritmos tradicionales puertorriqueños, llevando también por bandera su país con sus canciones, lo que encaja a la perfección con el último álbum del 'Conejito malo'.

De hecho, la letra de los temas de Chuwi también suele tratar aspectos como la identidad puertorriqueña, la migración, la gentrificación y la independencia de la isla.

No es la primera vez que Chuwi actuará junto a Bad Bunny, pues la banda indie ha sido ya telonera del artista en su residencia de conciertos en Puerto Rico, No me quiero ir de aquí. De hecho, WELTiTA también la han cantado juntos en los Latin Grammy Awards 2025.