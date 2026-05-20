Quiénes son los invitados de 'Pasapalabra' hoy: así son Cristóbal Soria, Marta Poveda, Fernando Guillén Cuervo y Manuela Vellés

Durante los próximos tres programas de Pasapalabra , los concursantes estarán acompañados por un comentarista deportivo, dos actrices y un actor para ayudarles en su camino hacia El Rosco.

El programa estrella de las tardes de Antena 3 renueva una vez más invitados de lujo con Cristóbal Soria, Marta Poveda, Fernando Guillén Cuervo y Manuela Vellés. Divididos en el Equipo Azul y el Equipo Naranja, acompañarán a los concursantes en su periplo por hacerse con el codiciado Bote.

Cristóbal Soria

Cristóbal Soria en un acto de presentación de un programa | Getty Images

En el Equipo Azul, encontramos a Cristóbal Soria (56 años), actual comentarista deportivo de El Chiringuito de Jugones. Sin embargo, su relación con el fútbol empezó mucho antes, siendo árbitro en Segunda División B y posteriormente delegado de campo del Sevilla FC.

Después, pasó por otros programas deportivos hasta acabar en el programa deportivo presentado por Josep Pedrerol, en el cual destaca por su perfil cómico y polémico. Además, volvió a arbitrar recientemente para un partido entre youtubers y streamers españoles y franceses.

Marta Poveda

Marta Poveda en el South International Series Festival 2024 | Getty Images

Acompañándolo en su equipo, tenemos a la actriz Marta Poveda (46 años) conocida por su participación en series como Antidisturbios y Apocalipsis Z: El principio del fin.

Sin embargo, la actriz ha pasado por el cine con películas como El sustituto y por el teatro con obras como Bizarra, obra en la que se encuentra implicada actualmente.

Fernando Guillén Cuervo

Fernando Guillén Cuervo en una premier | Getty Images

Fernando Guillén Cuervo (63 años), actor conocido por sus papeles en series como Los misterios de Laura, Isabel o El Ministerio del Tiempo, participará en el Equipo Azul.

Además, ha actuado en películas como El mar y el tiempo, El amante bilingüe y Boca a boca, ha dirigido películas como Año mariano y ha trabajado en obras de teatro como El vergonzoso en palacio o Julio César.

Manuela Vellés

Manuela Vellés en el BCN Film Fest 2025 | Getty Images

Proveniente de una familia de artistas, Manuela Vellés (39 años) estaba casi predestinada a ser actriz. En televisión, sus papeles más relevantes fueron en series como Hispania, la leyenda, Velvet y Altamar; mientras que en cine ha participado en películas como La novia o Musa.

También ha participado en obras teatrales como El burlador de Sevilla y compagina su carrera como cantante con un total de un disco y ocho sencillos, siendo el más reciente Delirio.