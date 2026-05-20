Dani Fernández vuelve a los escenarios: "No sabéis lo especial que va a ser"

Dani Fernández no olvidará nunca su concierto del sábado 18 de abril en el Roig Arena de Valencia. El cantante experimentó una aparatosa caída en pleno show que le obligó a suspender el espectáculo durante 25 minutos.

El intérprete de La Jauría sufrió una rotura de ligamentos en el hombro y, aunque retomó el concierto con un cabestrillo, fue operado de urgencia a la mañana siguiente lo que le obligó a cancelar los cuatro siguientes conciertos de The Insurrección Tour.

"Voy a estar un poco fuera y no voy a poder contestar mucho, pero muchas gracias. He intentado terminar el bolo como he podido. Podría haber sido una noche mejor, pero bueno, así ya tenemos algo que contar en el futuro", apuntó el cantante en redes asegurando que haría lo posible por estar de vuelta lo antes posible. "Espero que nos veamos pronto".

"Nunca he tenido que enfrentarme a una lesión así y he podido reflexionar mucho"

Ese momento ha llegado. El cantante ya puede confirmar que retomará su gira el sábado 6 de junio en Murcia, siguiendo los plazos que había dado tres días después de la caída cuando anunció las nuevas fechas de tres de los conciertos cancelados: Avilés, A Coruña y Pamplona.

"QUE VUELVOOOOO GENTEEEE!!", apunta ahora en Instagram al compartir su regreso y mostrar a sus seguidores cómo ha sido este mes de recuperación.

"Estos días he recibido mensajes de preocupación por si el 6 de junio estaré de vuelta en los escenarios en Murcia, y ESTAREMOS DÁNDOLO TODO DESDE ESE DÍAAAA!", continúa. "Estamos recuperando superbien y ese día estaré preparado para volver".

Dani Fernández aprovecha el mensaje para dar las gracias a "Vicente, María y todo el equipo" que le operó de urgencia: "Y luego a Piti por ayudarme con la rehabilitación". "Ha sido raro tener que pasar por esto, nunca he tenido que enfrentarme a una lesión así y he podido reflexionar mucho", añade el cantante ilusionado ante su regreso.

"No sabéis lo especial que va a ser la vuelta y las ganas que tengo de verme ya con mi equipo en el escenario", añade para despedirse con un mensaje ilusionante. "Venga que nos vemos en NADAAAA".

Las próximas fechas de la gira de Dani Fernández