Sexy Sadie te invita a un showcase exclusivo en Mallorca. ¿Te apuntas? | Europa FM

Sexy Sadie se apunta a la celebración de Europa FM e invita a todos nuestros oyentes a un showcase exclusivo en Mallorca.

El 16 de diciembre se suben al escenario de la Sala Es Gremi para animar la recta final del año con música en directo y buen rollo.

El grupo mallorquín a nuestra cita tras arrasar en el Festival Mutante, en su único concierto en 2026 que supuso un hito en la carrera de la banda.

En 2006, cuando lanzaron el álbum Translate, anunciaron su disolución y desde entonces solo han subido al escenario en ocasiones puntuales como esta. ¿Te la vas a perder?

Apunta todos los detalles del bolo y síguenos para enterarte de cómo conseguir invitaciones.

📅 Lunes, 16 de octubre

🕡 20:30 horas (apertura de puertas - 20:00 horas)

📍Sala Es Gremi