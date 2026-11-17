La Gira la MKT llega para cantar en vivo aquellos temas de 1997 que se filtraron y que, por fin, van a salir de forma oficial bajo el disco LA MAKETA. Podremos ver la interpretación de estas canciones en directo gracias a la gira de estadios que Estopa ha preparado para el verano de 2027.

Los cuatro conciertos de Estopa en 2027

12 de junio - Valencia - Estadio Ciutat de València

- Estadio Ciutat de València 18 de junio - Barcelona - Estadi Olímpic Lluís Companys

- Estadi Olímpic Lluís Companys 26 de junio - Sevilla - Estadio La Cartuja

- Estadio La Cartuja 9 de julio - Madrid - Riyadh Air Metropolitano

Si no conseguiste tu entrada en la preventa, esta noche a las 22:22 horas tienes otra oportunidad. Podrás hacerte con la tuya a través de la página web del dúo: estopa.com, o por Ticketmaster.

Los precios oficiales no han sido confirmados por Estopa, pero lo que sí han comunicado es que no habrá zonas VIP.

Según Live Nation, estos serán los precios para el concierto que se celebrará en Madrid. En este caso, las entradas también se pueden conseguir desde la web de LiveNation.es o del Riyadh Air Metropolitano.

Precios Riyadh Air Metropolitano - Live Nation