¿Cuánto cuestan las entradas de Estopa para 2027? Los precios de 'La gira de la MKT'
La venta general de entradas tendrá lugar el 17 de noviembre a partir de las 22:22 horas, una segunda oportunidad para aquellos que no consiguieron su pase en la preventa.
La canciones de la maqueta que no ha incluido Estopa en 'La Maketa'
La Gira la MKT llega para cantar en vivo aquellos temas de 1997 que se filtraron y que, por fin, van a salir de forma oficial bajo el disco LA MAKETA. Podremos ver la interpretación de estas canciones en directo gracias a la gira de estadios que Estopa ha preparado para el verano de 2027.
Los cuatro conciertos de Estopa en 2027
- 12 de junio - Valencia - Estadio Ciutat de València
- 18 de junio - Barcelona - Estadi Olímpic Lluís Companys
- 26 de junio - Sevilla - Estadio La Cartuja
- 9 de julio - Madrid - Riyadh Air Metropolitano
Si no conseguiste tu entrada en la preventa, esta noche a las 22:22 horas tienes otra oportunidad. Podrás hacerte con la tuya a través de la página web del dúo: estopa.com, o por Ticketmaster.
Los precios oficiales no han sido confirmados por Estopa, pero lo que sí han comunicado es que no habrá zonas VIP.
Según Live Nation, estos serán los precios para el concierto que se celebrará en Madrid. En este caso, las entradas también se pueden conseguir desde la web de LiveNation.es o del Riyadh Air Metropolitano.
Precios Riyadh Air Metropolitano - Live Nation
- Pista A - 84,50 euros
- Pista B - 73,50 euros
- PL1 Grada - 84,50 euros
- PL2 Grada - 73,50 euros
- PL3 Grada - 64,70 euros
- PL4 Grada - 62,50 euros
- PL5 Grada - 57 euros