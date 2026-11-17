Agorazein está arrasando en el Movistar Arena de Madrid, donde celebrará un total de cuatro conciertos este mes con la nostalgia y nueva música como protagonistas. Los shows son un tributo al álbum más conocido del grupo, Siempre, que el 15 de noviembre cumplió justo una década desde su estreno.

La banda está formada por C. Tangana, Sticky M.A., Jerva, I-Ace y Fabianni, quienes llevan desde 2018 sin subirse a un escenario como agrupación. Agorazein fue un espacio donde se rompieron las reglas, un grupo de rap español con letras introspectivas, referencias a la cultura del hip-hop y una mirada cruda a Madrid y la vida de sus jóvenes.

Estos espectáculos no solo han supuesto el regreso de la banda, sino también de C. Tangana, a quien no veíamos sobre el escenario desde el cierre de su gira Sin cantar ni afinar en 2022. Desde entonces, el artista apenas ha publicado canciones y se ha centrado en su faceta de director de cine.

Los cuatro conciertos de Agorazein en el Movistar Arena de Madrid

Domingo, 15 de noviembre de 2026

Lunes, 16 de noviembre de 2026

Martes, 17 de noviembre de 2026

Miércoles, 18 de noviembre de 2026

Horario de Agorazein en Madrid

Según la información oficial compartida por el Movistar Arena, este es el horario del evento:

Apertura de puertas - 19:30

Inicio del concierto de Agorazein - 21:00

Al ser este el primer concierto, se desconoce a qué hora termina y cuánto dura el espectáculo.

Cómo llegar al Movistar Arena

La dirección del Movistar Arena es Avenida Felipe II s/n, 28009 Madrid (distrito de Salamanca, barrio de Goya). Hay varias maneras de llegar al recinto:

Metro - Estación Goya (líneas 2 y 4) y O'Donnell (línea 6).

- Estación Goya (líneas 2 y 4) y O'Donnell (línea 6). Autobús - Varias líneas pasan cerca del recinto: 2, 15, 21, 26, 29, 30, 43, 53, 56, 61, 63, C1, C2, 71, 143, 146, 152.

- Varias líneas pasan cerca del recinto: 2, 15, 21, 26, 29, 30, 43, 53, 56, 61, 63, C1, C2, 71, 143, 146, 152. Coche - Hay varios aparcamientos subterráneos en las inmediaciones y, además, el Movistar Arena dispone de parking en las plantas inferiores.

Accesos al Movistar Arena de Madrid

Dependiendo del tipo de entrada, hay que acceder al concierto de Agorazein por una puerta u otra:

Puertas 1 a 6 - Grada Felipe II

- Grada Felipe II Puerta 10 - Pista General

- Pista General Puertas 14 a 17 - PMR y Grada Goya Planta 4

- PMR y Grada Goya Planta 4 Puertas 19 a 24 - Grada Goya Planta 0 y Extensible

- Grada Goya Planta 0 y Extensible Puerta 29 - Palcos Goya y Fuente del Berro

- Palcos Goya y Fuente del Berro Puerta 30 a 33 - Grada Goya Planta 2 y 6

- Grada Goya Planta 2 y 6 Puerta 37 - Pista General

- Pista General Puertas 44 a 49 - Grada Fuente del Berro

- Grada Fuente del Berro Puerta 50 - Pista General

- Pista General Puerta 70 - Pista General

- Pista General Puerta 73 - Palcos Felipe II

El setlist de Agorazein en 2017

Agorazein celebró el domingo su concierto de regreso, por lo que se desconoce el repertorio de canciones que ha preparado el grupo para sus cuatro shows en el Movistar Arena de Madrid.

Para hacernos una idea, podemos echar un vistazo al setlist de uno de los últimos espectáculos que dio Agorazein en Madrid. En concreto, el del 7 de enero de 2017 en la Joy Eslava. Allí tocaron 20 temas, entre los que destacan títulos como 100k pasos, Planes o Tentación.

To pue' ser

Explícame

Ya sabes

Carretera

D.E.P.

Mentira

Tentación

Los tru

Relax

Angel

Drama

Superreservao

Planes

Golfi

Los chikos de Madriz

Guadalupe

Panini

Lo mío

Qué pasará

100k pasos

De cara al Movistar Arena, es probable que Agorazein incorpore al repertorio las tres canciones que ha estrenado este 2026, las primeras de su discografía desde 2016: King Kong, Milko Freestyle y Sigo siendo un paleto. También es posible que el grupo interpreta algún tema inédito...