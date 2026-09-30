Súmate a la iniciativa Alerta ECOde Europa FM limpiando la playa de Palma el sábado 10 de octubre | Europa FM

El sábado 10 de octubre no tiene por qué ser un sábado cualquiera. Europa FM Mallorca te propone un plan diferente y te invita a participar en una nueva edición de ALERTA ECO, una iniciativa para todos los públicos y pensada para disfrutar en familia.

Música y sostenibilidad se dan la mano en esta cita, en la que los participantes ayudarán a limpiar el litoral mientras contribuyen a concienciar sobre la importancia de reducir los residuos y reciclar.

A las 09:00 horas arranca la jornada y la idea es que se prolongue hasta las 12:00 horas. El punto de quedada de los participantes es Xhaman Beach Club, frente al balneario 6 de Playa de Palma.

Además de la recogida de residuos y la sensibilización ambiental, quienes se unan al plan podrán disfrutar también de una amplia propuesta de ocio: desayuno y brunch, música en directo de Europa FM, buen ambiente y mucha energía. Además, todos los asistentes recibirán una camiseta conmemorativa de ALERTA ECO.

¡Súmate a ALERTA ECO 2026!

Si quieres sumarte a la cita, no te lo pienses mucho. Es el plan perfecto para unirte con tu familia, amigos o compañeros de empresa. El único requisito es querer contribuir al cuidado de nuestras playas.

La inscripción es gratuita y puede realizarse a través del correo electrónico mallorca@europafm.es o de las redes sociales de Europa FM Baleares.

ALERTA ECO es mucho más que una jornada de limpieza de playa. Es una oportunidad para compartir, aprender y transmitir valores de respeto y compromiso con el medioambiente, especialmente entre los más pequeños.

Esta iniciativa cuenta con la colaboración de empresas, instituciones y entidades comprometidas con la sostenibilidad y el cuidado del litoral de Mallorca.

En esta edición participan Ajuntament de Palma, Consell de Mallorca, EMAYA y Palma Beach. También colaboran Asociación hotelera de Playa de Palma, Xhaman Beach Club, IKEA, Portic Mobles, Asociación de hotelera de Palma de Mallorca, Club Nàutic de S’Arenal, Palma Aquarium, The Challenge Mallorca, Pure Salt Luxury Hotels y Sobrassada de Mallorca.

Su implicación refuerza el valor de una iniciativa que une a diferentes sectores de la sociedad en torno a un objetivo común: proteger nuestro entorno natural y fomentar hábitos más responsables.

El próximo 10 de octubre te esperamos en la playa para cuidar el litoral, compartir una experiencia ecológica y disfrutar juntos de una mañana llena de música, conciencia y buen rollo.

¡Activamos la ALERTA ECO!