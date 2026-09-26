Todo sobre el concierto de Europa FM hoy en La Mercè: artistas, horarios y cómo llegar

Hoy, sábado 26 de septiembre, las Fiestas de la Mercé acogen el concierto de Europa FM en la Avenida María Cristina de Barcelona.

El espectáculo musical, de acceso libre, comienza a las 20:00. A partir de las 21:00 se sucederán las actuaciones de cinco grupos: Leire Martínez, Malmö 040, Paula Koops, Banda Neón e Ivan Herzog. Y sabemos que habrá invitados sorpresa...

Los cinco artistas representan la variedad musical que siempre ha caracterizado a Europa FM y por la que se ha convertido en un referente a nivel nacional. Además, con esta cita se reafirma la apuesta por la música en directo, como demuestra el proyecto Local de Ensayo Europa FM, nuestros ya míticos showcases o la recién celebrada Fiesta 30 años Europa FM.

Horario y artistas del concierto de Europa FM

A las 20:00 comienza una sesión de zumba con Eurofitness, y al terminar tendrán lugar las cinco actuaciones musicales:

Ivan Herzog - 21:00

Banda Neón - 21:45

Paula Koops - 23:00

Malmö 040 - 00:15

Leire Martínez - 01:15

Malmö 040 se suma al concierto Europa FM de La Mercè | Europa FM

Cómo llegar

El concierto de Europa FM en las Fiestas de la Mercè tiene lugar en la Avenida María Cristina, ubicada frente a la Plaza de España en el distrito de Sants-Montjuïc. Un lugar perfecto para que la ciudad de Barcelona en pleno se una a la celebración.

La parada más cercana es Pl. Espanya, que da servicio para las líneas L1 y L3 de metro. En tren, puedes llegar desde L8, R5, R6, R50, R60, S3, S3, S8 y S9.